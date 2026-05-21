Giro pagelle 12ª tappa | Eulalio sprint da 8 ma 5 al telefono Zana non sente il dolore 7,5

Durante la dodicesima tappa del giro, i corridori hanno affrontato momenti diversi: l’atleta Eulalio ha ottenuto un punteggio di 8 nello sprint, ma ha ricevuto un 5 per aver ignorato una chiamata sul telefono. Zana, invece, non ha mostrato segni di dolore e si è meritato un 7,5. La maglia rosa ha guadagnato sei secondi di abbuono, ma non ha risposto a una chiamata del Presidente del Portogallo, pensando fosse un giornalista.

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Una torre sul mare. Chi va piano va sano e va lontano. Ci sono Bais e Tarozzi nella prima fuga. Un castello lassù. Un pensiero per Samuele Privitera, che sognava di essere qui. E avrebbe dovuto esserci. È la strada della Milano-Sanremo al contrario. Non tutte le strade portano in via Roma. Stella, la casa di Pertini. Uno strapiombo sul mare. Brucia come l’estate. Fumo rosa da un campanile. Un ponte sul torrente Orba, pagliuzze d’oro nell’acqua. Tutti in fila indiana. Ultima focaccia a Ovada. Non rientrano più. Là in fondo c’è la città dei Campionissimi. La più classica delle azioni da finisseur. Il fiammingo è un talento conclamato e il tempismo della sua sparata è perfetto: in quel momento la Visma non ha alcun interesse ad andare a prenderlo, e infatti il connazionale Campenaerts non muove ciglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giro, pagelle 12ª tappa: Eulalio, sprint da 8, ma 5 al... telefono. Zana non sente il dolore, 7,5 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giro d’Italia 2026, Segaert vince la 12a tappa. Eulalio resta maglia rosaIl belga Alec Segaert ha vinto la 12a tappa del Giro d’Italia da Imperia a Novi Ligure, di 175 km. Leggi anche: Giro, pagelle 10ª tappa: Ganna nella storia, merita 10. Eulalio, la crono della vita vale l'8 Giro d'Italia, Segaert si prende la 12ª tappa. Eulalio ancora in maglia rosaBella vittoria per il giovane belga, che stacca tutti a 3km dal traguardo e beffa i velocisti. Il portoghese resta al comando della classifica generale ... corrieredellosport.it Giro d’Italia 2026, la classifica dopo la tappa Imperia-Novi Ligure: Segaert vince e beffa tutti, Eulalio sempre in Maglia RosaIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 12° tappa da Imperia a Novi Ligure: si parte alle ore 13, arrivo previsto intorno alle 17 ... fanpage.it