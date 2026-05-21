Giro E il Team Regione Abruzzo conquista la Maglia Arancione nella tappa La Spezia-Chiavari VIDEO

Da chietitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Team Regione Abruzzo ha ottenuto la Maglia Arancione durante la tappa tra La Spezia e Chiavari del Giro E, la gara riservata ai ciclisti amatoriali con biciclette elettriche, che si svolge in parallelo al Giro d’Italia. La vittoria di questa maglia rappresenta un risultato rilevante per la squadra. La tappa si è conclusa con questa conquista, confermando la presenza competitiva del team in questa competizione.

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Arriva un risultato di prestigio per il Team Regione Abruzzo al Giro E, la competizione gemella del Giro d’Italia dedicata al ciclismo amatoriale con biciclette elettriche. Nell’ottava tappa, da La Spezia a Chiavari, la squadra abruzzese ha conquistato la Maglia Arancione Continental grazie al. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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