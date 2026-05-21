Giro E il Team Regione Abruzzo conquista la Maglia Arancione nella tappa La Spezia-Chiavari VIDEO

Il Team Regione Abruzzo ha ottenuto la Maglia Arancione durante la tappa tra La Spezia e Chiavari del Giro E, la gara riservata ai ciclisti amatoriali con biciclette elettriche, che si svolge in parallelo al Giro d’Italia. La vittoria di questa maglia rappresenta un risultato rilevante per la squadra. La tappa si è conclusa con questa conquista, confermando la presenza competitiva del team in questa competizione.

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