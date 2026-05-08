Giro d’Italia Magnier vince la prima tappa e conquista la maglia rosa

Paul Magnier si è aggiudicato la prima tappa del Giro d’Italia, che si è corsa tra Nessebar e Burgas. Con questa vittoria, ha indossato anche la prima maglia rosa della gara. La corsa è partita con un successo dello scalatore, che ha battuto gli altri ciclisti lungo il percorso. La tappa si è conclusa con la vittoria del corridore francese, che ha preceduto gli inseguitori.

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Paul Magnier ha vinto la prima tappa del Giro d’Italia, la Nessebar-Burgas, conquistando anche la prima maglia rosa della corsa. La volata nella frazione bulgara Il corridore francese si è imposto allo sprint nella prima delle tre frazioni in programma in Bulgaria, precedendo sul traguardo Tobias Lund Andresen. Maxi-caduta nel finale Sul rettilineo conclusivo si è verificata una maxi-caduta che ha coinvolto diversi corridori, condizionando le fasi finali della tappa.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Giro d’Italia, Magnier vince la prima tappa e conquista la maglia rosa GIRO D'ITALIA 2026 - UN FRANÇAIS EN ROSE ! Paul Magnier remporte l'étape 1 dans un final chaotique Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Paul Magnier vince a burgas e conquista la prima maglia rosa Leggi anche: Giro d’Italia 2026, prima tappa Nessebar-Burgas: prima maglia rosa ad un velocista Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Giro d’Italia 2026, Paul Magnier punta al successo negli sprint: Abbiamo costruito una squadra attorno a me per cercare di vincere; Favoriti Maglia Ciclamino: Milan è l’uomo da battere, ma occhio a Magnier; I velocisti del Giro d’Italia 2026; VERSO IL GIRO. MAGNIER, STUYVEN E ZANA LE STELLE DELLA SOUDAL QUICK STEP. Giro: Magnier vince tappa d'esordio, e' la prima maglia rosaPaul Magnier vince la prima tappa del Giro d'Italia, la Nessebar-Burgas, e vestirà la maglia rosa. Il corridore francese si è imposto in volata nella prima delle tre frazioni bulgare, davanti a Tobias ... ansa.it Giro d'Italia 2026, tappa 1: Magnier vince e indossa la maglia rosa. Ordine d'arrivo e classifica generaleFrazione e colori da leader per il francese della Soudal Quick-Step, che si aggiudica una volata ristretta dopo una caduta generale a 600 metri dall'arrivo. Delusione Milan, solo quarto ... sport.quotidiano.net : Paul Magnier ha scritto il suo nome nella storia del ciclismo francese vincendo la prima tappa del Giro d'Italia 2026 a Burgas, in Bulgaria, al termine di una volata int - facebook.com facebook Giro d'Italia (@giroditalia) / Posts / X x.com