Giro d’Italia Magnier vince la prima tappa e conquista la maglia rosa
Paul Magnier si è aggiudicato la prima tappa del Giro d’Italia, che si è corsa tra Nessebar e Burgas. Con questa vittoria, ha indossato anche la prima maglia rosa della gara. La corsa è partita con un successo dello scalatore, che ha battuto gli altri ciclisti lungo il percorso. La tappa si è conclusa con la vittoria del corridore francese, che ha preceduto gli inseguitori.
Paul Magnier ha vinto la prima tappa del Giro d’Italia, la Nessebar-Burgas, conquistando anche la prima maglia rosa della corsa. La volata nella frazione bulgara Il corridore francese si è imposto allo sprint nella prima delle tre frazioni in programma in Bulgaria, precedendo sul traguardo Tobias Lund Andresen. Maxi-caduta nel finale Sul rettilineo conclusivo si è verificata una maxi-caduta che ha coinvolto diversi corridori, condizionando le fasi finali della tappa.🔗 Leggi su Feedpress.me
GIRO D'ITALIA 2026 - UN FRANÇAIS EN ROSE ! Paul Magnier remporte l'étape 1 dans un final chaotique
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: Paul Magnier ha scritto il suo nome nella storia del ciclismo francese vincendo la prima tappa del Giro d'Italia 2026 a Burgas, in Bulgaria, al termine di una volata int - facebook.com facebook
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