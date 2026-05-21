Giro d’Italia | volata in solitaria di Alec Segaert Eulalio consolida la maglia rosa
Durante la sesta tappa del Giro d’Italia, un ciclista belga ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera in questa corsa, vincendo in solitaria in una volata. Il suo team è la Bahrain, e la sua performance ha permesso di consolidare la maglia rosa, indossata da un altro corridore della stessa squadra. La tappa si è conclusa con questa vittoria, mentre un altro atleta della stessa formazione si è mantenuto in testa alla classifica generale.
NOVI LIGURE – Alex Segaert lancia il suo attacco decisivo a 3 chilometri dal traguardo della Imperia-Novi Ligure, tappa di 175 km. Per il belga è la prima vittoria in carriera al Giro d’Italia. Il portacolori della Bahrain Victorious con un affondo micidiale ha preceduto il connazionale Toon Aerts del team Lotto-Intermarché e l’uruguaiano Thomas Silva della XDS Astana. Il portoghese Afonso Eulalio della Bahrain Victorious grazie agli abbuoni consolida la maglia rosa di leader della corsa portando il suo vantaggio a +0.33" sul danese Jonas Vingegaard della Visma e +2’17” sull’olandese Thymen Arensman della Netcompany Ineos. Domani, 22 maggio 2026, è in programma la 13a tappa da Alessandria a Verbania di 189 km. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Giro d'Italia: Alec Segaert ha vinto la tappa a Novi
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