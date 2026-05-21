Durante la sesta tappa del Giro d’Italia, un ciclista belga ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera in questa corsa, vincendo in solitaria in una volata. Il suo team è la Bahrain, e la sua performance ha permesso di consolidare la maglia rosa, indossata da un altro corridore della stessa squadra. La tappa si è conclusa con questa vittoria, mentre un altro atleta della stessa formazione si è mantenuto in testa alla classifica generale.

NOVI LIGURE – Alex Segaert lancia il suo attacco decisivo a 3 chilometri dal traguardo della Imperia-Novi Ligure, tappa di 175 km. Per il belga è la prima vittoria in carriera al Giro d’Italia. Il portacolori della Bahrain Victorious con un affondo micidiale ha preceduto il connazionale Toon Aerts del team Lotto-Intermarché e l’uruguaiano Thomas Silva della XDS Astana. Il portoghese Afonso Eulalio della Bahrain Victorious grazie agli abbuoni consolida la maglia rosa di leader della corsa portando il suo vantaggio a +0.33" sul danese Jonas Vingegaard della Visma e +2’17” sull’olandese Thymen Arensman della Netcompany Ineos. Domani, 22 maggio 2026, è in programma la 13a tappa da Alessandria a Verbania di 189 km. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Giro d’Italia: volata in solitaria di Alec Segaert. Eulalio consolida la maglia rosa

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Giro d'Italia: Alec Segaert ha vinto la tappa a Novi

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