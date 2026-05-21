Giro d’Italia Segaert vince dodicesima tappa | Eulalio resta maglia rosa

Oggi si è corsa la dodicesima tappa del Giro d'Italia, con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, lunga 175 chilometri. La vittoria è andata a un ciclista giovane, mentre il portacolori che indossa la maglia rosa ha mantenuto la leadership generale. La gara si è svolta con diversi tentativi di fuga e un finale di passo deciso. La corsa continua con le prossime tappe in programma.

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(Adnkronos) – Alec Segaert vince la dodicesima tappa del Giro d'Italia, la Imperia-Novi Ligure di 175 km oggi, giovedì 21 maggio. Il belga del team Bahrain Victorious si impone in solitaria con uno scatto a tre chilometri dal traguardo. Alle sue spalle, staccato di 3" il connazionale Toon Aerts (Lotto-Intermarché) che si aggiudica la volata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giro d’Italia, Vingegaard vince la settima tappa ed Eulalio resta maglia rosa(Adnkronos) – Jonas Vingegaard vince in solitaria la settima tappa del Giro d'Italia, con partenza da Formia e arrivo in salita sul Blockhaus dopo... Segaert vince la 12^ tappa, Eulalio resta in rosaNOVI LIGURE (ITALPRESS) – Alec Segaert vince in solitaria la dodicesima tappa del Giro d'Italia 2026, la Imperia-Novi Ligure di 175 km. Giro d'Italia - Stage 10 ????? Filippo Ganna ???? Arensman, Segaert ??? Larsen, Sheffield, Milesi ?? Walscheid, Vingegaard, Cavagna, Sobrero ? Price-Pjetersen, Campenaerts, Gee-West, Bjerg, Oliveira #GirodItalia x.com [Thread di Corsa] 2026 Giro d'Italia - Tappa 10 Viareggio > Massa (2.UWT) reddit Giro d'Italia, Segaert fulmina il gruppo a Novi Ligure: scatto da lontano e capolavoro in solitaria. Eulalio resta in rosaQuando il gruppo aveva ormai apparecchiato la tavola per una volata ristretta, Alec Segaert ha fatto saltare il copione. A tre chilometri dal traguardo di Novi Ligure, nel momento in cui ... ilmattino.it Giro d’Italia in diretta, 12° tappa arrivo a Novi Ligure: Segaert beffa il gruppo e si prende la vittoria solitariaIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 12° tappa da Imperia a Novi Ligure: si parte alle ore 13, arrivo previsto intorno alle 17 ... fanpage.it