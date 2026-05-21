Giro d’Italia Segaert vince dodicesima tappa | Eulalio resta maglia rosa

Da webmagazine24.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è corsa la dodicesima tappa del Giro d'Italia, con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, lunga 175 chilometri. La vittoria è andata a un ciclista giovane, mentre il portacolori che indossa la maglia rosa ha mantenuto la leadership generale. La gara si è svolta con diversi tentativi di fuga e un finale di passo deciso. La corsa continua con le prossime tappe in programma.

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(Adnkronos) – Alec Segaert vince la dodicesima tappa del Giro d'Italia, la Imperia-Novi Ligure di 175 km oggi, giovedì 21 maggio. Il belga del team Bahrain Victorious si impone in solitaria con uno scatto a tre chilometri dal traguardo. Alle sue spalle, staccato di 3" il connazionale Toon Aerts (Lotto-Intermarché) che si aggiudica la volata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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