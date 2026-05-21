Giro d’Italia tappa 12 | Segaert scatta a 3 km dal traguardo e vince in solitaria
Durante la dodicesima tappa del Giro d’Italia, Alec Segaert ha attaccato a circa tre chilometri dall’arrivo, mantenendo un ritmo superiore rispetto agli inseguitori. Con questa mossa, ha preso il largo e ha centrato la vittoria in solitaria, lasciando il gruppo alle sue spalle. La corsa si è conclusa con il giovane ciclista che ha tagliato il traguardo con un distacco consistente sugli avversari, consolidando così la sua performance in questa fase della competizione.
Alec Segaert beffa il gruppo e conquista la 12° tappa del Giro d’Italia con un perfetto attacco da finisseur. Il belga della Bahrain-Victorious scatta a tre chilometri dall’arrivo di Novi Ligure e resiste fino al traguardo, approfittando anche della crisi dei velocisti sui gpm di giornata. Negli highlights, l’azione decisiva di Segaert e i momenti più importanti di una tappa movimentata che conferma Afonso Eulalio in maglia rosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Stoccata di SEGAERT nella città dei CAMPIONISSIMI, velocisti beffati | Ciclismo 360
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