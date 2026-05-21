Giro d’Italia tappa 12 | Segaert scatta a 3 km dal traguardo e vince in solitaria

Durante la dodicesima tappa del Giro d’Italia, Alec Segaert ha attaccato a circa tre chilometri dall’arrivo, mantenendo un ritmo superiore rispetto agli inseguitori. Con questa mossa, ha preso il largo e ha centrato la vittoria in solitaria, lasciando il gruppo alle sue spalle. La corsa si è conclusa con il giovane ciclista che ha tagliato il traguardo con un distacco consistente sugli avversari, consolidando così la sua performance in questa fase della competizione.

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