LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | pioggia incessante a 50 km dal traguardo
Oggi, a circa 50 chilometri dall’arrivo, il gruppo principale del Giro d’Italia 2026 ha mantenuto una distanza stabile dai due corridori in testa alla gara. La pioggia incessante ha interessato la strada, rendendo la corsa più difficile per i partecipanti. La classifica generale si mantiene invariata rispetto alle ultime rilevazioni, mentre i ciclisti continuano a sfidarsi nel percorso che si sta avvicinando alla conclusione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15:39 Poco più di 50 km all’arrivo e gruppo che ha cristallizzato il distacco sui due uomini al comando. 15:36 Continua a piovere in maniera sensibile quando ci avviciniamo alle fasi decisive. 15:34 Sempre al comando Maestri e Sevilla. Per il duo del Team Polti VisitMalta 1’50” di margine sul gruppo maglia rosa. 15:31 Gruppo trainato dagli uomini della NSN Cycling Team. 15:29 60 km all’arrivo della seconda tappa del Giro d’Italia 2026. 15:26 Cambio di vestiario per diversi corridori del gruppo. Ne approfittano Maestri e Sevilla, il cui vantaggio torna a superare i due minuti.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 50 km al traguardo, gruppo a 2? dalla coppia al comando
Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 20 km al traguardo, gruppo compatto
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Magnier fa impazzire la Francia, stecca Milan; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Seconda Tappa; Giro d’Italia 2026 dove vederlo: orari TV, streaming e radio, palinsesti tappa per tappa; Giro 2026: tutti i risultati di tappa, classifica generale e le maglie · LIVE.
Giro d'Italia 2026 Diretta LIVE Tappa 2, Burgas - Veliko Tarnovo: in due in fuga, c'è anche un italianoLa diretta della seconda tappa del Giro d'Italia 2026, che prosegue l'incursione in Bulgaria con una frazione mossa di 221 km e che presenta le prime salite di questa edizione ... sport.virgilio.it
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: pioggia incessante a 50 km dal traguardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 14:47 1500 metri allo scollinamento. Discesa che sarà più ... oasport.it
Un campione a disposizione della squadra Marcel Kittel indimenticabile nelle volate ora è impegnato come allenatore degli specialisti della Unibet #GirodItalia #Ciclismo #Cycling facebook
Match Thread - Italia v Inghilterra | Sei Nazioni Femminile 2026 | Giro 4 reddit
La Lidl Trek pedala con il lutto al braccio, oggi sono 15 anni dalla morte di Wouter Weylandt proprio sulle strade del Giro Il corridore belga perse la vita durante la terza tappa della corsa rosa 2011, cadendo malamente nella discesa di Passo del Bocco #G x.com