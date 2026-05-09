LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | pioggia incessante a 50 km dal traguardo

Oggi, a circa 50 chilometri dall’arrivo, il gruppo principale del Giro d’Italia 2026 ha mantenuto una distanza stabile dai due corridori in testa alla gara. La pioggia incessante ha interessato la strada, rendendo la corsa più difficile per i partecipanti. La classifica generale si mantiene invariata rispetto alle ultime rilevazioni, mentre i ciclisti continuano a sfidarsi nel percorso che si sta avvicinando alla conclusione.

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