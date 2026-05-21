Durante la corsa del Giro d’Italia, il giovane ciclista di 21 anni ha concluso all’ottavo posto di tappa. In un’intervista, ha spiegato di aver reagito troppo tardi e di dover essere stato più attento, ammettendo di aver perso la fuga giusta. La sua prestazione è stata comunque positiva, anche se si è detto insoddisfatto della gestione della fuga. La corsa continua con altri momenti da seguire, mentre il corridore si prepara a migliorare nelle prossime tappe.

LA TELEFONATA. Il 21enne di Cazzano racconta: «Dovevo essere più attento, ho reagito quando era troppo tardi». Simone Gualdi è moderatamente soddisfatto per l’8° posto nella tappa di mercoledì 20 maggio del Giro d’Italia. «Un ottavo posto - racconta il 21enne neoprofessionista di Cazzano San Andrea - è pur sempre motivo di incoraggiamento, lo unisco al 13° piazzamento ottenuto nella tappa di Fermo per cui ritengo che, essendo all’impatto con una corsa a tappe tanto importante, posso già dirmi felice per quanto sta facendo. Purtroppo mi sono perso la fuga giusta, quando ho reagito era troppo tardi». Dopo undici tappe ecco qual è la sua... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Giro d’Italia, Gualdi ottavo di tappa: «Bene, ma ho perso la fuga giusta»

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