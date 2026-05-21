Eulalio mantiene la maglia rosa al Giro d’Italia, dopo una tappa in cui ha commentato che gli abbuoni erano gratuiti e che non vedeva motivo di non approfittarne. Ricorda anche un episodio in Bulgaria, quando un altro corridore è caduto e ha dovuto abbandonare la gara, facendo temere il peggio per questa edizione della corsa ciclistica. La corsa continua con questa situazione di incertezza e tensione tra i partecipanti.

“In Bulgaria, quando è caduto Santiago Buitrago che ha poi dovuto lasciare la corsa, pensavamo che per noi questo Giro sarebbe stato un disastro. Invece siamo arrivati in Italia e abbiamo cominciato a fare tutto nel migliore dei modi". Afonso Elulaio ci ha preso gusto e non vuole fermarsi. Il corridore portoghese ha mantenuto la testa della classifica generale anche dopo la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026, al termine di un percorso di 175 km con partenza da Imperia ed arrivo in quel di Novi Ligure. "Questa maglia rosa che continuo a vestire, oggi la vittoria della tappa. Tutto sta andando per il meglio”, ha spiegato Eulalio. A... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giro d’Italia, Eulalio ancora in maglia rosa: “Abbuoni? Erano gratis, perché non prenderli. Pensavamo che questa corsa sarebbe stato un disastro”

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Giro dItalia: Eulalio secondo a Potenza e nuova maglia Rosa.

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