Afonso Eulalio raggiante | Pensavamo che il Giro d’Italia sarebbe stato un disastro poi…
Durante la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026, lunga 175 km con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, il corridore lusitano ha confermato la sua posizione in testa alla classifica generale. Nonostante le aspettative iniziali di insuccesso, l’atleta ha mantenuto la leadership, mostrando un andamento positivo durante la gara. Dopo l’arrivo, si è mostrato soddisfatto, affermando di aver superato le proprie previsioni e di aver trovato il ritmo giusto nel corso della corsa.
Afonso Elulaio ci sta prendendo gusto. Il corridore lusitano ha mantenuto la leadership della classifica generale anche dopo la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026, caratterizzata da un percorso di 175 km con partenza da Imperia ed arrivo in quel di Novi Ligure. Altra giornata perfetta per il portoghese in forza al team Bahrain-Victorious, particolarmente bravo a prendersi 6 secondi di abbuono passando per primo al KM Red Bull, per poi controllare la situazione in gruppo fino alla fine della frazione, vinta con una mini fuga in solitaria da parte del compagno di squadra, il belga, Alec Sagairt, partito a 3 km dall’arrivo precedendo Moon Aerts (Lotto-Intermarché) e Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team). 🔗 Leggi su Oasport.it
Sullo stesso argomento
Afonso Eulalio può davvero impensierire i favoriti? Chi è la nuova maglia rosa del Giro d’ItaliaIn un Giro d’Italia 2026 molto esotico dopo l’Uruguay tocca anche al Portogallo andare a vestire la Maglia Rosa.
Leggi anche: “Sono stato fortunato a perdere quella partita con Alcaraz. Se avessi vinto, il giorno dopo sarebbe stato un disastro”: lo show di Fognini da Roddick
Afonso Eulalio raggiante: Pensavamo che il Giro d’Italia sarebbe stato un disastro, poi…Afonso Elulaio ci sta prendendo gusto. Il corridore lusitano ha mantenuto la leadership della classifica generale anche dopo la dodicesima tappa del Giro ... oasport.it
Eulalio in Maglia Rosa è diventato un eroe nazionale: Mi han chiamato il Presidente Seguro e Rui CostaAfonso Eulalio, portoghese classe 94, dallo scorso 13 maggio ha indossato la Maglia Rosa al Giro d'Italia 2026 e non l'ha più tolta, contro ogni pronostico ... fanpage.it