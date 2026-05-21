Afonso Eulalio raggiante | Pensavamo che il Giro d’Italia sarebbe stato un disastro poi…

Durante la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026, lunga 175 km con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, il corridore lusitano ha confermato la sua posizione in testa alla classifica generale. Nonostante le aspettative iniziali di insuccesso, l’atleta ha mantenuto la leadership, mostrando un andamento positivo durante la gara. Dopo l’arrivo, si è mostrato soddisfatto, affermando di aver superato le proprie previsioni e di aver trovato il ritmo giusto nel corso della corsa.

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