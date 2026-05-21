Euilalio sorpreso di essere ancora Maglia Rosa al Giro d'Italia | Pensavo fosse stato un disastro

Al Giro d'Italia, il portoghese Eulalio si mantiene in testa alla classifica generale indossando ancora la Maglia Rosa. La sua posizione sorprende, poiché aveva espresso la convinzione di aver vissuto una fase difficile e temeva che la sua leadership potesse essere compromessa. La gara prosegue con i corridori impegnati in diverse tappe, mentre Eulalio cerca di consolidare il suo vantaggio. La situazione rimane aperta e il suo risultato attuale rappresenta un risultato inaspettato per lui.

Al Giro d'Italia è ancora Eulalio la Maglia Rosa: il portoghese resta il leader della classifica generale quasi a sorpresa, pensava che sarebbe stato un vero disastro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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