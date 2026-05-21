Giro d’Italia dramma per Ballerini | caduta in curva e ritiro

Durante la penultima tappa del Giro d’Italia, il corridore è caduto mentre percorreva una curva, provocando il suo ritiro dalla gara. La caduta si è verificata quando ha perso l’equilibrio in una curva stretta, causando anche l’intervento di altri corridori che erano nelle vicinanze. Tra i concorrenti coinvolti ci sono stati alcuni che sono riusciti a evitare l’incidente, mentre altri sono stati colpiti o hanno dovuto rallentare per evitare ulteriori cadute. La corsa è proseguita senza ulteriori incidenti significativi.

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