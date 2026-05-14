Giro d' Italia highlights sesta tappa | trionfa Ballerini maxi caduta nel finale
Nella sesta tappa del Giro d'Italia 2026, la corsa si è conclusa con una volata a Napoli, dove Davide Ballerini della XDS Astana Team ha vinto. Durante il percorso si è verificata una caduta di grandi proporzioni nel finale, coinvolgendo diversi ciclisti. La vittoria di Ballerini rappresenta la prima gioia italiana in questa edizione della corsa. La tappa ha visto anche altri momenti di tensione e sorprese lungo il tracciato.
Prima gioia azzurra al Giro d'Italia 2026: Davide Ballerini della XDS Astana Team trionfa nella sesta tappa, chiusa in volata con l'arrivo a Napoli. Tante cadute nel finale, complice il pavé scivoloso. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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