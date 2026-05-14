Giro d’Italia caduta all’arrivo a Napoli! Vince Ballerini la classifica

Durante la sesta tappa del Giro d’Italia, la pioggia ha reso i finali particolarmente complicati. All’arrivo a Napoli, un atleta è caduto poco prima di tagliare il traguardo, mentre un altro ha concluso la corsa vincendo la frazione. La classifica generale ha subito variazioni, con un corridore che si è posizionato in testa grazie a questa tappa. La competizione si è conclusa con un arrivo al cardiopalma, caratterizzato da un finale imprevedibile e molto combattuto.

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Pioggia, caduta e arrivo al cardiopalma a Napoli: cosa ha regalato la sesta tappa del Giro d’Italia e la nuova classifica Sotto la pioggia che ha trasformato gli ultimi chilometri in una sorpresa continua, Davide Ballerini scrive la prima pagina tutta azzurra del Giro d’Italia 2026. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Dietro, Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) chiude secondo, mentre terzo è il giovane Paul Magnier, stesso team. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ballerini vince a Napoli Sullo stesso argomento Giro d'Italia 2026, tappa 6: a Napoli vince Ballerini. Ordine d'arrivo e classificaNapoli, 14 maggio 2026 - La tappa 6 riporta il Giro d'Italia 2026 a Napoli, ma stavolta non sull'ormai consueto arrivo del Lungomare Caracciolo,... Leggi anche: Giro d’Italia 2026, a Napoli trionfa Ballerini: ordine d’arrivo sesta tappa, classifica Temi più discussi: GIRO D'ITALIA. CADUTA NEL FINALE, VINCE BALLERINI; Giro d'Italia 2026, Ballerini vince la 6^ tappa, Eulalio resta in maglia rosa; Davide Ballerini è il primo italiano a vincere al Giro 2026: sua la tappa di Napoli · Risultati ciclismo su strada; Davide Ballerini da Cantù! L'Italia si sblocca, ma Joanthan Milan resta a zero successi: gli highlights di Napoli. #GirodItalia Davide #Ballerini vince la sesta tappa nonostante la caduta negli ultimi metri. Prima vittoria italiana in questa edizione del Giro. Mai dire mai!!! Anche per lui una vittoria inaspettata Ancora non mi rendo conto di quello che ho fatto. Intervista @s x.com Giro d’Italia 2026, capitombolo a Napoli! Davide Ballerini ne approfitta e vince la volata moncaArriva finalmente la prima vittoria azzurra al Giro d'Italia 2026! In una sesta tappa condizionata da una caduta nell'ultimo tratto di gara causa pioggia, ... oasport.it Giro d'Italia 2026, Davide Ballerini vince la tappa di Napoli: la gara ritrova un re italianoNapoli aspettava la volata. Napoli ha avuto un film. Pioggia, nervi, cadute, sprint spezzati e infine un italiano a braccia alzate davanti a Piazza del Plebiscito: Davide Ballerini si prende ... ilmattino.it