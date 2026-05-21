Giro d' Italia donne due tappe nel Veneto orientale | i comuni coinvolti

Il Giro d'Italia donne si prepara a attraversare il Veneto orientale con due tappe che coinvolgono specifici comuni della zona. La prima fase si svolgerà con una partenza da Bibione, mentre il percorso si concluderà a Caorle. La corsa femminile attraverserà le strade di questa regione, coinvolgendo le località vicine e attirando l’attenzione di appassionati e residenti lungo il percorso. Le tappe sono state confermate e si svolgeranno nei prossimi giorni, segnando un momento importante per il ciclismo femminile in questa zona.

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