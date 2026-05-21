Giro d' Italia donne due tappe nel Veneto orientale | i comuni coinvolti
Il Giro d'Italia donne si prepara a attraversare il Veneto orientale con due tappe che coinvolgono specifici comuni della zona. La prima fase si svolgerà con una partenza da Bibione, mentre il percorso si concluderà a Caorle. La corsa femminile attraverserà le strade di questa regione, coinvolgendo le località vicine e attirando l’attenzione di appassionati e residenti lungo il percorso. Le tappe sono state confermate e si svolgeranno nei prossimi giorni, segnando un momento importante per il ciclismo femminile in questa zona.
Si avvicinano le due tappe del Giro d'Italia Women che attraverseranno il veneziano e in particolare il Veneto orientale, con un arrivo a Caorle e una partenza a Bibione. Le date da tenere a mente per appassionati e non sono il 31 maggio e il 1 giugno.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Follia al Giro d'Italia spintoni ai ciclisti
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