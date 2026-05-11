Il Giro d’Italia del 2026 attraverserà la Toscana a maggio, toccando diversi comuni lungo il percorso. La carovana rosa si snoderà attraverso città e paesaggi della regione, coinvolgendo varie località che saranno coinvolte nelle tappe. La corsa, che si svolge ogni anno, coinvolge atleti provenienti da tutto il mondo e attira l’attenzione di appassionati e media su tutto il territorio italiano. La presenza della gara si inserisce nel calendario di questa edizione, confermando l’interesse verso il percorso toscano.

Firenze, 11 maggio 2026 – Con maggio torna anche il Giro d’Italia. La corsa rosa, evento che unisce il Paese e che fa battere i cuori degli sportivi, sbarca in Toscana in questa edizione 2026. Con due tappe: una cronometro e una partenza da Porcari (con arrivo in Liguria, a Chiavari). La Porcari Chiavari sarà una tappa speciale, perché celebrerà il distretto toscano della carta, una delle cui aziende è tra gli sponsor del Giro. Tanta attesa da parte dei patiti del pedale, ma si sa che il Giro d’Italia presuppone la chiusura di strade, i divieti di transito e di sosta. I Comuni hanno già fatto partire la macchina organizzativa e cercheranno di limitare il più possibile i disagi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da dove passa il Giro d’Italia in Toscana: le tappe e i comuni toccati dalla carovana rosa

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