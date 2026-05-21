Giro d’Italia a Milano | il percorso e i blocchi del traffico il 24 maggio

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 maggio Milano ospiterà il passaggio della corsa ciclistica del Giro d’Italia. Per consentire il transito della carovana rosa, alcune strade della città saranno chiuse temporaneamente al traffico. Le chiusure avranno inizio in mattinata e si protrarranno fino al pomeriggio, con orari specifici per ogni tratto interessato. La carovana attraverserà diverse zone della città, e i punti di passaggio sono stati comunicati in dettaglio alle autorità e alle forze dell’ordine.

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? Punti chiave Quali strade saranno chiuse per il passaggio della carovana rosa?. A che ora passeranno esattamente i corridori nelle zone interessate?. Come cambierà la viabilità nei quartieri del centro città?. Quali divieti di sosta colpiranno i residenti della zona?.? In Breve Ingresso carovana a Milano tra le 15:35 e le 15:40 del 24 maggio.. Arrivo previsto tra le 17:07 e le 17:24 con volata in via Palestro.. Circuito urbano di 16 chilometri ripetuto quattro volte con 200 metri di dislivello.. Blocchi stradali su corso Buenos Aires, via San Damiano e viali periferici.. La carovana rosa del Giro d’Italia farà il suo ingresso a Milano domenica 24 maggio, percorrendo un circuito urbano di 16 chilometri che trasformerà la viabilità cittadina per la quindicesima tappa della competizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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