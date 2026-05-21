Giro d’Italia a Milano | il percorso e i blocchi del traffico il 24 maggio

Il 24 maggio Milano ospiterà il passaggio della corsa ciclistica del Giro d’Italia. Per consentire il transito della carovana rosa, alcune strade della città saranno chiuse temporaneamente al traffico. Le chiusure avranno inizio in mattinata e si protrarranno fino al pomeriggio, con orari specifici per ogni tratto interessato. La carovana attraverserà diverse zone della città, e i punti di passaggio sono stati comunicati in dettaglio alle autorità e alle forze dell’ordine.

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