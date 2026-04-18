Marcia per la Pace | blocchi stradali e divieti di sosta ad Assisi

A Assisi sono stati istituiti blocchi stradali e divieti di sosta in vista del Meeting nazionale delle Scuole di Pace, denominato Sui passi di Francesco. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti e si svolge nella città famosa per il suo patrimonio religioso e storico. Le autorità hanno adottato misure temporanee per gestire il flusso di persone e garantire la sicurezza durante l'evento, che si tiene nelle prossime ore.

In occasione del Meeting nazionale delle Scuole di pace denominato Sui passi di Francesco, che si svolge oggi, sabato 18 aprile 2026, le autorità locali hanno disposto una serie di restrizioni alla circolazione e alla sosta per permettere lo svolgimento della Marcia per la pace tra Assisi e Santa Maria degli Angeli. Le misure, mirate a garantire la sicurezza dei partecipanti durante il percorso serafico, impongono blocchi stradali e divieti specifici in diverse aree urbane, influenzando profondamente la viabilità cittadina fin dalle prime ore del mattino. Il piano di gestione della mobilità a Santa Maria degli Angeli. A Santa Maria degli Angeli, l’organizzazione della giornata prevede una gestione rigorosa dei flussi veicolari, con limitazioni che iniziano ben prima dell’inizio della marcia vera e propria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marcia per la Pace: blocchi stradali e divieti di sosta ad Assisi Notizie correlate Assisi, marcia per la pace a sostegno di Papa LeoneUna marcia per chiedere la pace ed esprimere solidarietà Papa Leone dopo gli ultimi attacchi ricevuti dal presidente americano Trump, definiti... Assisi, migliaia di studenti in marcia: il grido per la paceSabato 18 aprile, la città di Assisi diventerà il fulcro di una mobilitazione globale per la pace che vedrà migliaia di studenti e docenti scendere... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace: Meeting Nazionale delle Scuole di Pace e Marcia della Pace in solidarietà con Papa Leone e le vittime di tutte le guerre, Assisi, 17-18 aprile 2026; 2000 bambini in marcia per la pace nel centro di Genova: il programma; Sbellichiamoci!: la marcia della pace ad Assisi; Sabato Marcia per la pace ad Assisi, 'basta guerre e attacchi al Papa'. Marcia per la pace, viabilità modificata il 18 aprile ad AssisiSono state previste modifiche e limitazioni alla viabilità ad Assisi e a Santa Maria degli Angeli il 18 aprile 2026, in occasione della speciale Marcia per la pace prevista nell'ambito del Meeting naz ... ansa.it Pace: domani ad Assisi la Marcia in solidarietà con Papa Leone e le vittime di tutte le guerreSabato 18 aprile Assisi torna a parlare al mondo con la forza mite del suo messaggio universale di pace. Lo farà con una nuova Marcia per la pace che si annuncia come una risposta chiara, netta e senz ... agensir.it Scuole infanzia, stop agli aumenti: marcia indietro della Giunta provinciale - facebook.com facebook