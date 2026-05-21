Giro d’Italia 2026 vince Segaert | Eulalio resta maglia Rosa la tappa di oggi

La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026 si è conclusa con la vittoria di Segaert a Novi Ligure. Eulalio mantiene la maglia Rosa, nonostante le sfide affrontate durante la giornata. La frazione si è rivelata ricca di sorprese e ha visto diversi cambi di posizione tra i corridori. La gara ha attraversato varie località e ha coinvolto numerosi ciclisti, con un percorso che ha messo alla prova le loro capacità. La competizione prosegue con un nuovo scenario nella classifica generale.

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La dodicesima tappa del Giro d’Italia è stata ancora una volta avvincente e ricca di sorprese: stavolta festeggia Segaert Novi Ligure scrive una pagina inedita al Giro d’Italia 2026. La dodicesima tappa, apparentemente disegnata per i velocisti, regala invece un trionfo a sorpresa: Alec Segaert, 23 anni, belga della Bahrain-Victorious, vince con uno scatto pazzesco, firmando il successo più prestigioso della sua giovane carriera. La frazione si accende subito: in cinque per la fuga tentano di staccare tutti, ma il gruppo, guidato con ferocia dalla Movistar, non concede spazi. L’obiettivo è chiaro: selezionare sui GPM di Colle Giovo e Bric Berton, staccando gli sprinter puri. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro dItalia, Segaert vince a Novi Ligure la tappa 12 Sullo stesso argomento Giro d’Italia 2026, Segaert vince la 12a tappa. Eulalio resta maglia rosaIl belga Alec Segaert ha vinto la 12a tappa del Giro d’Italia da Imperia a Novi Ligure, di 175 km. Giro d’Italia, Segaert vince dodicesima tappa: Eulalio resta maglia rosa(Adnkronos) – Alec Segaert vince la dodicesima tappa del Giro d'Italia, la Imperia-Novi Ligure di 175 km oggi, giovedì 21 maggio. Giro d’Italia 2026, la classifica dei traguardi volanti x.com Giro d’Italia 2026, la classifica dopo la tappa Imperia-Novi Ligure: Segaert vince e beffa tutti, Eulalio sempre in Maglia RosaIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 12° tappa da Imperia a Novi Ligure: arrivo previsto intorno alle 17 dopo 175 chilometri e quasi 3 ... fanpage.it LIVE Giro d'Italia 2026 tappa 12 oggi Imperia-Novi Ligure, Segaert vince, Eulalio micidiale rimane in Maglia RosaDiretta live Giro tappa 12 giovedì 21 maggio 2026 dell'edizione numero 109, da Imperia a Novi Ligure: attenzione ai velocisti. In Maglia Rosa sempre Eulalio ... sport.virgilio.it