Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Imperia-Novi Ligure | orari percorso tv Volata probabile ma non scontata
Oggi il Giro d’Italia 2026 si svolge con una tappa che parte da Imperia e termina a Novi Ligure, attraversando la Liguria e proseguendo verso il Piemonte. La corsa prevede una volata, anche se non è garantita, e si svolge nel rispetto degli orari stabiliti, con la messa in onda prevista in televisione. Dopo la tappa di ieri a Chiavari, i ciclisti continuano il percorso lungo le strade della regione prima di raggiungere la meta finale.
Resta in Liguria il Giro d’Italia 2026. Dopo l’arrivo a Chiavari di ieri si riparte da Imperia e poi ci si sposta verso il Piemonta per arrivare a Novi Ligure. Andiamo a scoprire nel dettaglio la dodicesima tappa con percorso, programma e favoriti. Dopo una prima parte di gara senza difficoltà ci si sposta verso Colle Giovo, un terza categoria di 11,4 chilometri al 4.2%. Successivamente anche il GPM di Bric Breton (5,5 chilometri al 5.9%). Da lì in poi però oltre 50 chilometri tra discesa e pianura per arrivare a Novi Ligure. Volata sì, ma non così scontata. Alcuni velocisti potrebbero fare tanta fatica a resistere sulle salite precedenti, diverse squadre potrebbero mettersi a lavoro per staccare gli sprinter puri come Jonathan Milan e Paul Magnier che partirebbero sicuramente come favoriti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Imperia-Novi Ligure: orari, percorso, tv. Tornano in scena i velocisti
Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Imperia-Novi Ligure: percorso, orari, tvDopo la lunga cronometro e la undicesima tappa in programma oggi, si entrerà nel vivo della seconda settimana del Giro d’Italia 2026.
Giro d'Italia 2026, 12° Tappa: Imperia - Novi Ligure, 175 Km Dopo il tris di Narvaez, anche questa frazione potrebbe essere ad appannaggio delle fughe, nel trasferimento dalla Liguria al Piemonte prima delle ascese previste nel weekend con Eulalio pronto a x.com
Giro d'Italia 2026 - La tappa di domani: 12a tappa: Imperia > Novi Ligure km 175 facebook
Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Imperia-Novi Ligure. Una nuova occasione per i velocistiPercorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 12.a tappa del Giro d'Italia 2026: Imperia-Novi Ligure ... sport.virgilio.it
Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Imperia-Novi Ligure: percorso, orari, tvDopo la lunga cronometro e la undicesima tappa in programma oggi, si entrerà nel vivo della seconda settimana del Giro d'Italia 2026. In attesa delle ... oasport.it