Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Imperia-Novi Ligure | orari percorso tv Volata probabile ma non scontata

Oggi il Giro d’Italia 2026 si svolge con una tappa che parte da Imperia e termina a Novi Ligure, attraversando la Liguria e proseguendo verso il Piemonte. La corsa prevede una volata, anche se non è garantita, e si svolge nel rispetto degli orari stabiliti, con la messa in onda prevista in televisione. Dopo la tappa di ieri a Chiavari, i ciclisti continuano il percorso lungo le strade della regione prima di raggiungere la meta finale.

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