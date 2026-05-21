Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Imperia-Novi Ligure | orari percorso tv Volata probabile ma non scontata

Da oasport.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il Giro d’Italia 2026 si svolge con una tappa che parte da Imperia e termina a Novi Ligure, attraversando la Liguria e proseguendo verso il Piemonte. La corsa prevede una volata, anche se non è garantita, e si svolge nel rispetto degli orari stabiliti, con la messa in onda prevista in televisione. Dopo la tappa di ieri a Chiavari, i ciclisti continuano il percorso lungo le strade della regione prima di raggiungere la meta finale.

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Resta in Liguria il Giro d’Italia 2026. Dopo l’arrivo a Chiavari di ieri si riparte da Imperia e poi ci si sposta verso il Piemonta per arrivare a Novi Ligure. Andiamo a scoprire nel dettaglio la dodicesima tappa con percorso, programma e favoriti. Dopo una prima parte di gara senza difficoltà ci si sposta verso Colle Giovo, un terza categoria di 11,4 chilometri al 4.2%. Successivamente anche il GPM di Bric Breton (5,5 chilometri al 5.9%). Da lì in poi però oltre 50 chilometri tra discesa e pianura per arrivare a Novi Ligure. Volata sì, ma non così scontata. Alcuni velocisti potrebbero fare tanta fatica a resistere sulle salite precedenti, diverse squadre potrebbero mettersi a lavoro per staccare gli sprinter puri come Jonathan Milan e Paul Magnier che partirebbero sicuramente come favoriti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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