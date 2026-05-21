Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Imperia-Novi Ligure | orari percorso tv Tornano in scena i velocisti

Oggi il Giro d’Italia 2026 attraversa la Liguria, con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, dopo aver passato Chiavari nella tappa precedente. La tappa di oggi prevede un percorso che coinvolge velocisti, con gli orari di partenza e arrivo comunicati e la copertura televisiva prevista. La corsa si svolge nel rispetto del programma stabilito, e il percorso si snoda tra paesaggi liguri e piemontesi, con un finale che potrebbe favorire i corridori più veloci.

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Resta in Liguria il Giro d’Italia 2026. Dopo l’arrivo a Chiavari di ieri si riparte da Imperia e poi ci si sposta verso il Piemonta per arrivare a Novi Ligure. Andiamo a scoprire nel dettaglio la dodicesima tappa con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Dopo una prima parte di gara senza difficoltà ci si sposta verso Colle Giovo, un terza categoria di 11,4 chilometri al 4.2%. Successivamente anche il GPM di Bric Breton (5,5 chilometri al 5.9%). Da lì in poi però oltre 50 chilometri tra discesa e pianura per arrivare a Novi Ligure. FAVORITI. Volata sì, ma non così scontata. Alcuni velocisti potrebbero fare tanta fatica a resistere sulle salite precedenti, diverse squadre potrebbero mettersi a lavoro per staccare gli sprinter puri come Jonathan Milan e Paul Magnier che partirebbero sicuramente come favoriti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Imperia-Novi Ligure: orari, percorso, tv. Tornano in scena i velocisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d'Italia 2026 Stage 11 Preview: Another Ambush Finish Sullo stesso argomento Leggi anche: Giro d’Italia 2026, dodicesima tappa Imperia-Novi Ligure: tornano in scena i velocisti Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Imperia-Novi Ligure: percorso, orari, tvDopo la lunga cronometro e la undicesima tappa in programma oggi, si entrerà nel vivo della seconda settimana del Giro d’Italia 2026. Giro d'Italia 2026, 12° Tappa: Imperia - Novi Ligure, 175 Km Dopo il tris di Narvaez, anche questa frazione potrebbe essere ad appannaggio delle fughe, nel trasferimento dalla Liguria al Piemonte prima delle ascese previste nel weekend con Eulalio pronto a x.com Giro d’Italia 2026 oggi in TV, 12ª tappa Imperia-Novi Ligure: percorso, dove vederla in diretta e streaming, i favoritiIl Giro d'Italia prevede oggi, in questo giovedì 21 maggio, la 13ª tappa, una tappa pianeggiante che andrà da Imperia a Novi Ligure. Frazione da 177 chilometri, che prevede due Gran Premi della Montag ... fanpage.it Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Imperia-Novi Ligure: percorso, orari, tvDopo la lunga cronometro e la undicesima tappa in programma oggi, si entrerà nel vivo della seconda settimana del Giro d'Italia 2026. In attesa delle ... oasport.it