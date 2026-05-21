Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Imperia-Novi Ligure | orari percorso tv Tornano in scena i velocisti

Da oasport.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il Giro d’Italia 2026 attraversa la Liguria, con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, dopo aver passato Chiavari nella tappa precedente. La tappa di oggi prevede un percorso che coinvolge velocisti, con gli orari di partenza e arrivo comunicati e la copertura televisiva prevista. La corsa si svolge nel rispetto del programma stabilito, e il percorso si snoda tra paesaggi liguri e piemontesi, con un finale che potrebbe favorire i corridori più veloci.

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Resta in Liguria il Giro d’Italia 2026. Dopo l’arrivo a Chiavari di ieri si riparte da Imperia e poi ci si sposta verso il Piemonta per arrivare a Novi Ligure. Andiamo a scoprire nel dettaglio la dodicesima tappa con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Dopo una prima parte di gara senza difficoltà ci si sposta verso Colle Giovo, un terza categoria di 11,4 chilometri al 4.2%. Successivamente anche il GPM di Bric Breton (5,5 chilometri al 5.9%). Da lì in poi però oltre 50 chilometri tra discesa e pianura per arrivare a Novi Ligure. FAVORITI. Volata sì, ma non così scontata. Alcuni velocisti potrebbero fare tanta fatica a resistere sulle salite precedenti, diverse squadre potrebbero mettersi a lavoro per staccare gli sprinter puri come Jonathan Milan e Paul Magnier che partirebbero sicuramente come favoriti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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