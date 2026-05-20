Giro d’Italia 2026 la tappa di domani Imperia-Novi Ligure | percorso orari tv

Domani si correrà la tappa tra Imperia e Novi Ligure, seconda settimana del Giro d’Italia 2026. Dopo la cronometro di ieri e l’undicesima tappa di oggi, il percorso si svilupperà su un tracciato che attraversa diverse colline e zone pianeggianti. La partenza è prevista al mattino e l’arrivo nel pomeriggio, con la copertura televisiva che inizierà poco prima della partenza e continuerà fino all’arrivo. La tappa sarà trasmessa in diretta su vari canali sportivi e sui principali mezzi di comunicazione.

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