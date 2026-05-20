Giro d’Italia 2026 la tappa di domani Imperia-Novi Ligure | percorso orari tv
Domani si correrà la tappa tra Imperia e Novi Ligure, seconda settimana del Giro d’Italia 2026. Dopo la cronometro di ieri e l’undicesima tappa di oggi, il percorso si svilupperà su un tracciato che attraversa diverse colline e zone pianeggianti. La partenza è prevista al mattino e l’arrivo nel pomeriggio, con la copertura televisiva che inizierà poco prima della partenza e continuerà fino all’arrivo. La tappa sarà trasmessa in diretta su vari canali sportivi e sui principali mezzi di comunicazione.
Dopo la lunga cronometro e la undicesima tappa in programma oggi, si entrerà nel vivo della seconda settimana del Giro d’Italia 2026. In attesa delle grandi salite e dello spettacolo tra i big, la Corsa Rosa propone domani, giovedì 21 maggio, una frazione totalmente ligure. Percorso non complicato con sole due difficoltà altimetriche da affrontare prima dell’arrivo a Novi Ligure. Difficilmente la classifica generale subirà degli scossoni in una tappa che strizza l’occhio alla fuga. Il lungo tratto in pianura iniziale e le due salite poste nella parte centrale potrebbero essere perfette per gli attaccanti di giornata. Sarà, come sempre, da valutare l’atteggiamento del gruppo e delle squadre dei velocisti, desiderose di costruirsi un’altra occasione prima delle tappe montuose. 🔗 Leggi su Oasport.it
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