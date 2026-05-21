Giro d’Italia 2026 stoccata da finisseur per Alec Segaert Anticipati i velocisti Eulalaio guadagna abbuoni

Al Giro d’Italia 2026, la dodicesima tappa che si è svolta a Novi Ligure ha regalato una sorpresa. Pur essendo prevista come una frazione dedicata ai velocisti, il traguardo è stato conquistato dal belga Alec Segaert con uno scatto finale da finisseur. Durante la giornata, Eulalaio ha ottenuto abbuoni grazie a un'azione nelle fasi iniziali della corsa. La tappa si è conclusa con un arrivo insolitamente movimentato rispetto alle aspettative iniziali.

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