Giro d’Italia 2026 stoccata da finisseur per Alec Segaert Anticipati i velocisti Eulalaio guadagna abbuoni
Al Giro d’Italia 2026, la dodicesima tappa che si è svolta a Novi Ligure ha regalato una sorpresa. Pur essendo prevista come una frazione dedicata ai velocisti, il traguardo è stato conquistato dal belga Alec Segaert con uno scatto finale da finisseur. Durante la giornata, Eulalaio ha ottenuto abbuoni grazie a un'azione nelle fasi iniziali della corsa. La tappa si è conclusa con un arrivo insolitamente movimentato rispetto alle aspettative iniziali.
Non manca neanche oggi, con l’arrivo in quel di Novi Ligure, lo spettacolo al Giro d’Italia 2026. Dodicesima tappa che poteva essere per i velocisti, ma che ha visto invece trionfare il belga Alec Segaert con un bellissimo scatto da finisseur. Successo più importante della carriera per 23enne della Bahrain – Victorious, squadra che oggi fa festa grande conservando anche la Maglia Rosa di Afonso Eulálio. Cinque corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Jonas Geens (Alpecin PremierTech), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Jardi Christiaan Van der Lee (EF Education – EasyPost), Juan Pedro Lopez (Movistar Team) e Mattia Bais (Team Polti VisitMalta). 🔗 Leggi su Oasport.it
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