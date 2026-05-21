LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Segaert anticipa il gruppo con una rasoiata da finisseur

Oggi sul percorso del Giro d’Italia 2026 si è assistito a un finale emozionante, con un attacco decisivo negli ultimi metri che ha portato alla vittoria di un ciclista belga. Il corridore ha sorpreso il gruppo con una spinta finale da finisseur, lasciando gli inseguitori a distanza. Al termine della tappa, il secondo classificato è arrivato a pochi secondi di distanza, completando così una doppietta per il Belgio. La classifica generale si aggiorna con questo risultato, mentre i ciclisti continuano a sfidarsi lungo le strade italiane.

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