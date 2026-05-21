LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Segaert anticipa il gruppo con una rasoiata da finisseur
Oggi sul percorso del Giro d’Italia 2026 si è assistito a un finale emozionante, con un attacco decisivo negli ultimi metri che ha portato alla vittoria di un ciclista belga. Il corridore ha sorpreso il gruppo con una spinta finale da finisseur, lasciando gli inseguitori a distanza. Al termine della tappa, il secondo classificato è arrivato a pochi secondi di distanza, completando così una doppietta per il Belgio. La classifica generale si aggiorna con questo risultato, mentre i ciclisti continuano a sfidarsi lungo le strade italiane.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.11 Segaert vince: che stoccata da finisseur! Secondo Aerts: dunque doppietta belga. 17.11 Uno-X ora in testa al gruppo. Segaert ormai imprendibile a 500 metri dall’arrivo. Che beffa per i velocisti. 17.10 Ultimo chilometro. 17.09 Van den Bossche si lancia all’inseguimento di Segaert. Arriva la Tudor in testa al gruppo. Ma Segaert può farcela. Ha una decina di secondi di vantaggio. 17.08 Attenzione, Segaert ha acquisito già un bel vantaggio. Mancano 2500 metri. E finché in testa al gruppo rimane la Visma, le chance del belga aumentano. 17.08 Segaert cerca la rasoiata da finisseur a 3 km dall’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro d'Italia 2026 Stage 11 Preview: Another Ambush Finish
Sullo stesso argomento
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si avvicina il Borovet Pass, fuga con 2’15” sul gruppoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 14.
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga già con 3? sul gruppo, ci sono Tonelli e TarozziCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 12.
DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Dodicesima Tappa x.com
Giro d'Italia. . Segui la conferenza stampa del vincitore di tappa: sensazioni a caldo e domande dei media. Follow the stage winner’s reactions and key moments, live from the #CorsaRosa #Giroditalia facebook
From Peter Sagan to Victor Campenaerts to... the 2026 Giro d'Italia reddit
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 35 km al traguardo, Milan e Magnier devono recuperare 1’30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 16.26 Caduta per un corridore della NSN in curva, non ci ... oasport.it
Giro d’Italia in diretta, 12° tappa verso Novi Ligure: dopo il Bric Brenton, in ritardo Milan e MagnierIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 12° tappa da Imperia a Novi Ligure: si parte alle ore 13, arrivo previsto intorno alle 17 ... fanpage.it