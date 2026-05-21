LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Segaert anticipa il gruppo con una rasoiata da finisseur

Da oasport.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi sul percorso del Giro d’Italia 2026 si è assistito a un finale emozionante, con un attacco decisivo negli ultimi metri che ha portato alla vittoria di un ciclista belga. Il corridore ha sorpreso il gruppo con una spinta finale da finisseur, lasciando gli inseguitori a distanza. Al termine della tappa, il secondo classificato è arrivato a pochi secondi di distanza, completando così una doppietta per il Belgio. La classifica generale si aggiorna con questo risultato, mentre i ciclisti continuano a sfidarsi lungo le strade italiane.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.11 Segaert vince: che stoccata da finisseur! Secondo Aerts: dunque doppietta belga. 17.11 Uno-X ora in testa al gruppo. Segaert ormai imprendibile a 500 metri dall’arrivo. Che beffa per i velocisti. 17.10 Ultimo chilometro. 17.09 Van den Bossche si lancia all’inseguimento di Segaert. Arriva la Tudor in testa al gruppo. Ma Segaert può farcela. Ha una decina di secondi di vantaggio. 17.08 Attenzione, Segaert ha acquisito già un bel vantaggio. Mancano 2500 metri. E finché in testa al gruppo rimane la Visma, le chance del belga aumentano. 17.08 Segaert cerca la rasoiata da finisseur a 3 km dall’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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