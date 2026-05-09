Giro d’Italia 2026 tutte le classifiche | Silva nuova maglia rosa Bernal guadagna sugli altri big con gli abbuoni

Nella seconda tappa del Giro d’Italia 2026, disputata in Bulgaria, Guillermo Thomas Silva ha ottenuto una vittoria inaspettata nel finale, conquistando la maglia rosa. Con questa performance, il ciclista uruguaiano si è aggiudicato la leadership della classifica generale, grazie anche agli abbuoni guadagnati sui rivali. La tappa ha visto anche un incremento nel vantaggio di alcuni dei principali favoriti, tra cui un aumento dei secondi guadagnati da un corridore colombiano rispetto agli altri contendenti.

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Guillermo Thomas Silva ha fatto saltare il banco sul traguardo di Veliko Tarnovo, vincendo a sorpresa la seconda tappa del Giro d’Italia 2026 e regalando all’Uruguay una storica maglia rosa. Il corridore dell’XDS Astana si è imposto sulle strade della Bulgaria al termine di uno sprint a ranghi ridotti in cui non erano presenti dei velocisti puri dopo le schermaglie tra i big in salita. Silva diventa anche il leader della graduatoria riservata ai giovani, mentre lo spagnolo Diego Pablo Sevilla ed il francese Paul Magnier conservano rispettivamente la maglia azzurra e la maglia ciclamino. In ottica maglia rosa si avvantaggia sugli altri uomini di classifica il colombiano Egan Bernal, grazie ai 6 secondi di abbuono ottenuti oggi al km Red Bull, mentre restano in perfetta parità Jonas Vingegaard, Giulio Pellizzari e tanti altri big.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Silva nuova maglia rosa, Bernal guadagna sugli altri big con gli abbuoni ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Classifica Giro d’Italia 2026: Magnier maglia rosa, Tarozzi sfrutta gli abbuoniVa in archivio con la vittoria del francese Paul Magnier la tappa inaugurale del Giro d’Italia 2026, andata in scena sulle strade bulgare con... Classifica Giro d’Italia 2026: Magnier maglia rosa, Tarozzi terzo grazie agli abbuoniVa in archivio con la vittoria del francese Paul Magnier la tappa inaugurale del Giro d’Italia 2026, andata in scena sulle strade bulgare con... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giro d’Italia 2026 – 6ªtappa: Paestum-Napoli; Il percorso dettagliato della 109ª edizione del Giro d'Italia | Tappe, profili, passi, salite in programma; Giro d'Italia 2026: le tappe chiave che assegneranno la maglia rosa; Giro d’Italia 2026, Tappa 1: percorso, favoriti e dove vederla in TV. Giro d'Italia, 2^ tappa da Burgas a Veliko Tarnovo: Silva vince ed è la nuova maglia rosaLa Corsa Rosa prosegue in Bulgaria con una frazione di 221 km che attraversa alcune valli dei Balcani. Dopo 3 giorni all’estero, il 12 maggio si tornerà in Italia, in Calabria. Ieri la prima tappa e ... tg24.sky.it Classifica Giro d’Italia 2026, seconda tappa: la maglia rosa va in Uruguay, Pellizzari regala spettacolo con VingegaardLa seconda tappa del Giro d'Italia 2026 ha regalato grandissimo spettacolo, animandosi dopo una caduta che ha coinvolto una trentina di uomini quando ... oasport.it Guillermo Thomas Silva vince la 2ª tappa del Giro d’Italia Vittoria a sorpresa dopo la maxi caduta a 20 kilometri dall’arrivo Stork al secondo posto, l’italiano Ciccone si piazza al terzo Segui il #Giroditalia su #DAZN tramite i canali Eurosport x.com Match Thread - Italia v Inghilterra | Sei Nazioni Femminile 2026 | Giro 4 reddit