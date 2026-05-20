Giro d’Italia 2026 la nuova classifica dopo l’11esima tappa | avanti Eulalio

Dopo l’11esima tappa del Giro d’Italia 2026, la classifica generale mostra ancora Eulalio in testa. La corsa si è conclusa con un arrivo in salita, influenzando le posizioni dei ciclisti in classifica. Alcuni corridori hanno guadagnato posizioni, altri hanno perso tempo rispetto a prima. La differenza tra il primo e il secondo in classifica è di pochi secondi. La prossima tappa prevede un percorso pianeggiante, con la possibilità di cambiamenti nella posizione dei corridori.

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