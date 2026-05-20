Giro d’Italia 2026 la nuova classifica dopo l’11esima tappa | avanti Eulalio
Dopo l’11esima tappa del Giro d’Italia 2026, la classifica generale mostra ancora Eulalio in testa. La corsa si è conclusa con un arrivo in salita, influenzando le posizioni dei ciclisti in classifica. Alcuni corridori hanno guadagnato posizioni, altri hanno perso tempo rispetto a prima. La differenza tra il primo e il secondo in classifica è di pochi secondi. La prossima tappa prevede un percorso pianeggiante, con la possibilità di cambiamenti nella posizione dei corridori.
Si è conclusa nel pomeriggio l’undicesima tappa del Giro d’Italia con il successo dell’ecuadoriano Jhonatan Narváez (UAE Emirates) a Chiavari, dopo una fuga straordinaria negli ultimi 70 chilometri. Il velocista sudamericano, già vittorioso a Cosenza e Fermo, ha battuto in volata Enric Mas (Movistar) e Diego Ulissi, consolidando il record di tappe vinte al Giro per un atleta del suo Paese (cinque). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
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