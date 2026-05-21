Giro d’Italia 2026 | Segaert anticipa i velocisti a Novi Ligure

Nella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026, l’arrivo è previsto a Novi Ligure. Durante la corsa, un corridore ha anticipato i velocisti, secondo quanto riferito da un esperto. La tappa è stata analizzata da Bike Today, che ha fornito dettagli su questa fase della gara. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle azioni specifiche dei ciclisti o alle dinamiche della corsa. La competizione continua con attenzione su tutte le tappe in programma.

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Nuovo appuntamento con Bike Today per analizzare la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026, con arrivo a Novi Ligure. Una giornata che sembrava destinata ai velocisti, ma che ha regalato un finale a sorpresa. A vincere è uno straordinario Alec Segaert: il belga della Bahrain Victorious sorprende tutti con un attacco perfetto a 3 km dall’arrivo e conquista una delle vittorie più importanti della sua carriera. Beffati Aerts e Silva, mentre il gruppo non riesce a organizzare l’inseguimento. Saltano i piani dei velocisti: Jonathan Milan e Paul Magnier restano fuori dai giochi anche a causa dell’altissimo ritmo imposto dalla Movistar, che spezza il gruppo nel finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026 | Segaert anticipa i velocisti a Novi Ligure ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d'Italia 2026 | Segaert anticipa i velocisti a Novi Ligure Sullo stesso argomento Giro d’Italia 2026: Segaert, un finisseur a Novi LigureIl belga Alec Segaert (Bahrain Victorious) ha vinto la dodicesima tappa del 109° Giro d’Italia percorrendo i 175 chilometri da Imperia, in Liguria, a... Leggi anche: Giro d’Italia 2026, dodicesima tappa Imperia-Novi Ligure: tornano in scena i velocisti Alec Segaert scatta al momento giusto e vince a Novi Ligure! Velocisti in crisi Commenta insieme a Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Moreno Moser l'11a tappa del Giro d'Italia 2026 Ti aspettiamo in diretta qui: youtube.com/live/I-ovm7qgc… x.com [Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Tappa 12: Imperia > Novi Ligure reddit Giro d’Italia 2026, la classifica dopo la tappa Imperia-Novi Ligure: Segaert vince e beffa tutti, Eulalio sempre in Maglia RosaIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 12° tappa da Imperia a Novi Ligure: arrivo previsto intorno alle 17 dopo 175 chilometri e quasi 3 ... fanpage.it LIVE Giro d'Italia 2026 tappa 12 oggi Imperia-Novi Ligure, Segaert vince, Eulalio micidiale rimane in Maglia RosaDiretta live Giro tappa 12 giovedì 21 maggio 2026 dell'edizione numero 109, da Imperia a Novi Ligure: attenzione ai velocisti. In Maglia Rosa sempre Eulalio ... sport.virgilio.it