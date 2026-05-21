Giro d' Italia 2026 il percorso della tredicesima tappa | da Alessandria a Verbania

La tredicesima tappa del Giro d'Italia 2026 si svolge tra Alessandria e Verbania. La corsa riprende in Piemonte subito dopo la vittoria in solitaria di Segaert a Novi Ligure. La tappa è stata pensata con un percorso che punta a favorire i velocisti, con il finale che si preannuncia adatto a loro. La gara si svolge su strade locali e principali, con un tracciato che attraversa diverse zone della regione. La partenza è prevista al mattino, con un percorso di circa 200 chilometri.

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