Giro d' Italia 2026 il percorso della tredicesima tappa | da Alessandria a Verbania

Da gazzetta.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La tredicesima tappa del Giro d'Italia 2026 si svolge tra Alessandria e Verbania. La corsa riprende in Piemonte subito dopo la vittoria in solitaria di Segaert a Novi Ligure. La tappa è stata pensata con un percorso che punta a favorire i velocisti, con il finale che si preannuncia adatto a loro. La gara si svolge su strade locali e principali, con un tracciato che attraversa diverse zone della regione. La partenza è prevista al mattino, con un percorso di circa 200 chilometri.

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Dopo la volata in solitaria di Segaert a Novi Ligure, il Giro riparte dal Piemonte e strizza l'occhio ai velocisti. Ecco la tredicesima tappa, venerdì 22 maggio, Alessandria-Verbania, km 189, per attaccanti. Il via alle 12.40. Tappa piatta per 160 km che si movimenta improvvisamente negli ultimi 30. Si pedala da sud a nord la pianura padana da Alessandria fino a raggiungere il lago Maggiore. Strade larghe e rettilinee, si attraversano Casale Monferrato e Vercelli, poi dopo aver percorso la costa ovest del lago Maggiore inizia la sequenza di brevi salite che portano all’arrivo: Bieno (2,4 km al 5,5%) e Ungiasca (4,7 km al 7,1% medio e punte del 13%). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Giro d'Italia 2026, il percorso della tredicesima tappa: da Alessandria a Verbania
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