La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026 si svolge in Piemonte, con partenza da Alessandria e arrivo a Verbania, percorrendo 189 chilometri. La tappa presenta un finale con un’asperità che potrebbe rappresentare un ostacolo per i velocisti, rendendo questa frazione diversa dalle altre del percorso. La corsa attraversa diverse zone della regione, con fan e tifosi pronti a seguire il passaggio dei ciclisti lungo il percorso.

Il Giro d’Italia rimane in Piemonte nella sua tredicesima tappa. Una frazione di 189 chilometri con partenza da Alessandria e traguardo finale a Verbania. Dovrebbe essere una giornata ideale per i velocisti e abbastanza tranquilla per gli uomini di classifica, attesi il giorno dopo dal tappone con arrivo a Pila. Non ci sono davvero difficoltà per quasi tutta la tappa, visto che il percorso è quasi tutto pianeggiante. La corsa potrebbe un pizzico incendiarsi al chilometro 155 quando ci sarà il traguardo volante di Stresa, con un possibile piccolo antipasto di volata. C’è poi un GPM di quarta categoria a Bieno e subito dopo il chilometro Red Bull, altro punto che potrebbe movimentare la gara.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tredicesima tappa Alessandria-Verbania: un’asperità nel finale ostacolo per i velocisti

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