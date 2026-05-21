Alessandria-Verbania dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate

Venerdì 22 maggio si svolgerà la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026, una corsa in bicicletta che coprirà una distanza di 189 chilometri, partendo da Alessandria e arrivando a Verbania. Durante questa tappa, il percorso attraverserà diversi paesi e vie lungo il tragitto, coinvolgendo varie aree tra le due città. La frazione si inserisce nel calendario della competizione e prevede il passaggio attraverso zone di pianura e colline.

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