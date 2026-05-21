Alessandria-Verbania dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026 | i paesi e le vie attraversate
Venerdì 22 maggio si svolgerà la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026, una corsa in bicicletta che coprirà una distanza di 189 chilometri, partendo da Alessandria e arrivando a Verbania. Durante questa tappa, il percorso attraverserà diversi paesi e vie lungo il tragitto, coinvolgendo varie aree tra le due città. La frazione si inserisce nel calendario della competizione e prevede il passaggio attraverso zone di pianura e colline.
Venerdì 22 maggio si disputerà la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 189 km da Alessandria a Verbania. Dopo la cronometro individuale e un paio di giornate interlocutorie, si apre il terzo fine settimana di gara con una giornata che potrebbe riservare delle sorprese prima delle grandi montagne valdostane. Un’ascesa non lontana dal traguardo potrebbe smuovere le acque e rende imprevedibili il finale: un’occasione per i fuggitivi, si arriverà in volata o assisteremo a scaramucce tra i big? I primi 163 km sono completamente pianeggianti, poi ci saranno due GPM in rapida successione: il quarta categoria di Bieno (2,4 km al 5,5% di pendenza media) e il terza categoria di Ungiasca (4,7 km al 7,1% di pendenza media), dalla cui vetta mancheranno tredici chilometri al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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