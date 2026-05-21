Giro d’Italia 12ª tappa Segaert vince a Novi Ligure | Eulalio resta in rosa
Nella dodicesima tappa del Giro d’Italia, il ciclista belga della Bahrain-Victorious ha conquistato la vittoria in solitaria all’arrivo di Novi Ligure. L’atleta ha messo a segno lo scatto decisivo a circa tre chilometri dal traguardo, allungando in modo deciso e arrivando davanti a tutti. La leader della classifica generale, un altro concorrente, è rimasta in maglia rosa e non ha subito variazioni. La corsa si è conclusa con questa fuga vincente e un arrivo in solitaria.
Alec Segaert vince in solitaria la dodicesima tappa del Giro d’Italia, con arrivo a Novi Ligure. Il belga della Bahrain-Victorious ha piazzato lo scatto decisivo a tre chilometri dal traguardo, involandosi in solitaria verso il successo. Il gruppo dei velocisti è arrivato staccato di oltre quattro minuti, con Jonathan Milan e Paul Magnier in difficoltà sulle ultime salite. Maglia rosa ancora ad Afonso Eulalio, che grazie agli abbuoni guadagna sei secondi e allunga in classifica generale su Jonas Vingegaard e Thymen Arensman. Il portoghese resta anche leader della classifica giovani, conservando la maglia bianca Conad che nella frazione di domani, la tredicesima della corsa rosa con partenza da Alessandria e arrivo a Verbania, sarà ancora indossata dal corridore italiano Giulio Pellizzari della Red Bull Bora-Hansgrohe. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Giro d'Italia Stage 12 REACTION: Alec Segaert with the perfect attack to win in Novi Ligure
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