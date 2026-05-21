Giro d’Italia 12ª tappa Segaert vince a Novi Ligure | Eulalio resta in rosa

Nella dodicesima tappa del Giro d’Italia, il ciclista belga della Bahrain-Victorious ha conquistato la vittoria in solitaria all’arrivo di Novi Ligure. L’atleta ha messo a segno lo scatto decisivo a circa tre chilometri dal traguardo, allungando in modo deciso e arrivando davanti a tutti. La leader della classifica generale, un altro concorrente, è rimasta in maglia rosa e non ha subito variazioni. La corsa si è conclusa con questa fuga vincente e un arrivo in solitaria.

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Alec Segaert vince in solitaria la dodicesima tappa del Giro d’Italia, con arrivo a Novi Ligure. Il belga della Bahrain-Victorious ha piazzato lo scatto decisivo a tre chilometri dal traguardo, involandosi in solitaria verso il successo. Il gruppo dei velocisti è arrivato staccato di oltre quattro minuti, con Jonathan Milan e Paul Magnier in difficoltà sulle ultime salite. Maglia rosa ancora ad Afonso Eulalio, che grazie agli abbuoni guadagna sei secondi e allunga in classifica generale su Jonas Vingegaard e Thymen Arensman. Il portoghese resta anche leader della classifica giovani, conservando la maglia bianca Conad che nella frazione di domani, la tredicesima della corsa rosa con partenza da Alessandria e arrivo a Verbania, sarà ancora indossata dal corridore italiano Giulio Pellizzari della Red Bull Bora-Hansgrohe. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giro d’Italia 12ª tappa, Segaert vince a Novi Ligure: Eulalio resta in rosa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d'Italia Stage 12 REACTION: Alec Segaert with the perfect attack to win in Novi Ligure Sullo stesso argomento Giro d’Italia, Segaert vince a Novi Ligure. Eulalio resta in maglia rosaAlec Segaert della Bahrain Victorious ha vinto la dodicesima tappa del Giro d’Italia , la Imperia-Novi Ligure di 175 chilometri. Giro d’Italia 2026, Segaert vince la 12a tappa. Eulalio resta maglia rosaIl belga Alec Segaert ha vinto la 12a tappa del Giro d’Italia da Imperia a Novi Ligure, di 175 km. Novi Ligure si prepara ad accogliere l'arrivo del Giro d'Italia. Nella città di Coppi e Girardengo traguardo tappa partita da Imperia #ANSA x.com Giro d’Italia 2026, la classifica dopo la tappa Imperia-Novi Ligure: Segaert vince e beffa tutti, Eulalio sempre in Maglia RosaIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 12° tappa da Imperia a Novi Ligure: si parte alle ore 13, arrivo previsto intorno alle 17 ... fanpage.it Giro d’Italia 2026 oggi in TV, 12ª tappa Imperia-Novi Ligure: percorso, dove vederla in diretta e streaming, i favoritiIl Giro d'Italia prevede oggi, in questo giovedì 21 maggio, la 13ª tappa, una tappa pianeggiante che andrà da Imperia a Novi Ligure. Frazione da 177 chilometri, che prevede due Gran Premi della Montag ... fanpage.it