Giro d' Italia 12ª tappa | Pellizzari obiettivo arrivare in maglia bianca Conad a Roma
Imperia ha accolto con entusiasmo la partenza della 12ª tappa del Giro d'Italia, che si concluderà nel pomeriggio a Novi Ligure dopo aver percorso 175 chilometri. Tra i corridori in gara, c’è chi ha dichiarato di puntare alla conquista della maglia bianca Conad, simbolo del miglior giovane della corsa. La giornata si è svolta in un clima di festa, con numerosi spettatori lungo le strade pronte a tifare i partecipanti. La tappa promette emozioni e sfide tra i ciclisti in gara.
Imperia ha salutato in un clima di festa la partenza della 12ª tappa del Giro d'Italia, che arriverà nel pomeriggio dopo 175 km a Novi Ligure. Tantissime le persone che hanno assiepato l'area del foglio firme posta proprio di fronte al mare, in particolare moltissimi i bambini che hanno acclamato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
En vivo GIRO DE ITALIA 2026 | Etapa 4 | VINGEGAARD - PELLIZZARI - BERNAL - SILVA
Sullo stesso argomento
Il Giro d'Italia 2026 saluta Imperia, Pellizzari: "Obiettivo arrivare in maglia bianca Conad a Roma"Imperia ha salutato in un clima di festa la partenza della 12/a tappa del Giro d’Italia che arriva dopo 175 km a Novi Ligure.
Leggi anche: Giro d'Italia, Pellizzari: "Maglia Bianca Conad è il mio obiettivo"
Malgrado il dolore, Filippo Zana prende oggi il via della 12ª tappa #GirodItalia dlvr.it/TSfLlf x.com
Non perderti la 12ª tappa del Giro d'Italia facebook
12ª tappa del Giro d’Italia 2026, dalla Liguria al PiemonteBuongiorno dalla dodicesima tappa del Giro d'Italia edizione 109, in programma dall'8 al 31 maggio e organizzato da RCS Sport. Sono 175 i km della Imperia-Novi Ligure, con la Carovana Rosa che muove v ... ladigetto.it
Giro d’Italia 2026 oggi in TV, 12ª tappa Imperia-Novi Ligure: percorso, dove vederla in diretta e streaming, i favoritiIl Giro d'Italia prevede oggi, in questo giovedì 21 maggio, la 13ª tappa, una tappa pianeggiante che andrà da Imperia a Novi Ligure. Frazione da 177 chilometri, che prevede due Gran Premi della Montag ... fanpage.it