Giro d' Italia 12ª tappa | Pellizzari obiettivo arrivare in maglia bianca Conad a Roma

Imperia ha accolto con entusiasmo la partenza della 12ª tappa del Giro d'Italia, che si concluderà nel pomeriggio a Novi Ligure dopo aver percorso 175 chilometri. Tra i corridori in gara, c’è chi ha dichiarato di puntare alla conquista della maglia bianca Conad, simbolo del miglior giovane della corsa. La giornata si è svolta in un clima di festa, con numerosi spettatori lungo le strade pronte a tifare i partecipanti. La tappa promette emozioni e sfide tra i ciclisti in gara.

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