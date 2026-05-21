Giro 2026 tappa Alessandria-Verbania | salite finali e dubbi tattici

La tappa del Giro 2026 tra Alessandria e Verbania si caratterizza per le salite finali e alcuni dubbi sulla strategia. La presenza di un chilometro Red Bull al termine della corsa potrebbe incidere sugli esiti, ma resta da capire come i corridori affronteranno i 13 km conclusivi dopo Ungiasca. La fase finale della tappa si preannuncia decisiva per la classifica generale, con diverse variabili in gioco e possibilità di scatti o sorprese.

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