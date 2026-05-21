Giro 2026 tappa Alessandria-Verbania | salite finali e dubbi tattici
La tappa del Giro 2026 tra Alessandria e Verbania si caratterizza per le salite finali e alcuni dubbi sulla strategia. La presenza di un chilometro Red Bull al termine della corsa potrebbe incidere sugli esiti, ma resta da capire come i corridori affronteranno i 13 km conclusivi dopo Ungiasca. La fase finale della tappa si preannuncia decisiva per la classifica generale, con diverse variabili in gioco e possibilità di scatti o sorprese.
? Punti chiave Come influenzerà il Chilometro Red Bull la classifica generale?. Chi riuscirà a sfruttare i 13 km finali dopo Ungiasca?. Perché questa tappa può scardinare le gerarchie prima della Valle d'Aosta?. Come gestiranno i team il passaggio dalla pianura alle salite finali?.? In Breve Percorso di 189 km tra Alessandria e Verbania il 22 maggio 2026.. Salita di Bieno al 5,5% e Ungiasca al 7,1% prima del traguardo.. Chilometro Red Bull su Ungiasca assegna 6, 4 e 2 secondi di abbuono.. Diretta Rai 2 e RaiPlay dopo la copertura RaiSportHD fino alle 14.00.. La tredicesima tappa del Giro d’Italia 2026 partirà da Alessandria alle ore 12.55 di venerdì 22 maggio, percorrendo 189 chilometri attraverso il territorio piemontese fino all’arrivo previsto a Verbania tra le 17. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Ecco il Giro 2026: 13^tappa Alessandria-Verbania con la salita di Ungiasca
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