Giovedì in Corsia | carenza di infermieri in Campania

In Campania, il settore sanitario sta affrontando una grave carenza di infermieri, con molte strutture che registrano una pressione crescente sul personale. La situazione viene evidenziata da diversi rapporti e testimonianze che segnalano turni di lavoro estesi e mancanza di personale sufficiente. La problematica si inserisce in un quadro più ampio di criticità del sistema sanitario nazionale, con conseguenze dirette sulla qualità delle cure e sui tempi di assistenza ai pazienti.

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“Giovedì in Corsia”: infermieri allo stremo: la crisi silenziosa della sanità italiana che pesa sulla Campania. La carenza di infermieri in Italia non è più soltanto un’emergenza sanitaria: è diventata una crisi strutturale che mette a rischio la qualità dell’assistenza e la salute stessa di chi lavora negli ospedali. Nei reparti italiani mancano decine di migliaia di professionisti e la situazione appare ancora più grave in Campania, dove gli organici insufficienti costringono migliaia di infermieri a sostenere turni massacranti, straordinari continui e ritmi sempre più disumani. Secondo diversi report e denunce sindacali, in Campania mancherebbero circa 6mila infermieri, con conseguenze pesanti soprattutto nei pronto soccorso, nelle medicine d’urgenza e nelle strutture territoriali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - “Giovedì in Corsia”: carenza di infermieri in Campania ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Giovedì in Corsia”: Giornata Internazionale degli Infermieri“Giovedì in Corsia”: Giornata Internazionale degli Infermieri Ogni anno, il 12 maggio, si celebra la Giornata Internazionale degli Infermieri, una... Leggi anche: Mangiacavalli (Fnopi): "La carenza di infermieri è ciclica ma oggi serve risposta strutturale"