La mancanza di infermieri si ripresenta periodicamente nel tempo, con cicli che risalgono agli anni Ottanta e si verificano circa ogni 15-18 anni. Questa situazione, condivisa da diversi operatori del settore sanitario, si ripete nel corso degli anni senza una soluzione definitiva. Attualmente, si evidenzia la necessità di adottare interventi strutturali per affrontare in modo più efficace questa carenza.

Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - "La carenza di infermieri non è un problema nuovo. In Italia si ripresenta a cicli dagli anni '80, circa ogni 15-18 anni. Nel tempo sono stati messi in campo diversi interventi: miglioramenti contrattuali, incentivi economici, nuove figure professionali e borse di studio per il corso di Infermieristica. Tuttavia, alcune misure non hanno prodotto risultati duraturi. Oggi si sta cercando di affrontare il problema in modo più strutturale, perché le soluzioni temporanee non bastano. La sanità moderna, infatti, non può più basarsi su singole professionalità che lavorano in modo isolato, ma deve essere organizzata in team multidisciplinari e integrati".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mangiacavalli (Fnopi): "La carenza di infermieri è ciclica ma oggi serve risposta strutturale"

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