Giovedì in Corsia | Giornata Internazionale degli Infermieri

Il 12 maggio si celebra la Giornata Internazionale degli Infermieri, un’occasione per ricordare il ruolo degli operatori sanitari che lavorano nei reparti ospedalieri e nelle strutture di assistenza. La ricorrenza si tiene ogni anno in questa data e coinvolge professionisti di diverse nazionalità. Questa giornata è dedicata a mettere in evidenza le attività quotidiane degli infermieri e il loro contributo nel settore sanitario.

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. Ogni anno, il 12 maggio, si celebra la Giornata Internazionale degli Infermieri, una ricorrenza dedicata a tutti i professionisti dell’assistenza infermieristica che, ogni giorno, rappresentano uno dei pilastri fondamentali del sistema sanitario. La data non è casuale: coincide con la nascita di Florence Nightingale, considerata la madre dell’infermieristica moderna e simbolo di dedizione, competenza e umanità. Questa giornata è un’occasione importante non solo per ringraziare gli infermieri per il loro lavoro, ma anche per riflettere sul valore umano, sociale e professionale di una figura spesso silenziosa ma indispensabile nella vita di milioni di persone.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - “Giovedì in Corsia”: Giornata Internazionale degli Infermieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dalla vocazione alla corsia, la forza silenziosa degli infermieriNella Giornata internazionale dell'infermiere, che si celebra oggi, 12 maggio, l'Aoui di Verona ha messo al centro le storie di chi ha scelto una... Leggi anche: La scelta invisibile: la vocazione degli studenti infermieri tra libri e corsia Si parla di: Giornata Internazionale dell’Ostetrica: il ruolo delle professioniste tra corsia e territorio; Giallo alle World Relays: meno metri dalla terza corsia della 4×400? L’errore corretto nella seconda giornata?. Qualcuno ha fatto il International Selkirk Loop? reddit CONFORM S.A.S. DI MILANI NICOLINO E MANZO PATRIZIO - Results on X | Live Posts & Updates x.com L'Europa celebra la Giornata internazionale della donna in un contesto di crescente conflitto globaleDomenica i manifestanti di tutta Europa hanno celebrato la Giornata internazionale della donna partecipando a marce e dimostrazioni che hanno sottolineato gli sforzi per combattere la discriminazione ... it.euronews.com