Giovanni Amendola cimeli e documenti inediti nella mostra monumentale alla Camera | Fontana all’inaugurazione
Alla Camera dei Deputati si tiene una mostra dedicata a Giovanni Amendola, con l’esposizione di cimeli e documenti inediti. All’inaugurazione partecipa anche un rappresentante istituzionale che ha ricordato il ruolo di Amendola nel percorso verso una società democratica e civile. La rassegna si concentra su materiali storici non precedentemente mostrati al pubblico, offrendo uno sguardo nuovo sulla figura e sull’attività dell’esponente politico. La manifestazione prosegue con una cerimonia che coinvolge diverse personalità.
ROMA – “È grazie al coraggio di uomini come Giovanni Amendola se tutti noi oggi possiamo vivere in una società civile e democratica. Mi auguro che questo insegnamento giunga soprattutto ai giovani. La libertà democratica non è mai un’eredità definitiva. Ogni generazione è chiamata a custodirla”. Così il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, inaugurando, mercoledì 20 maggio, la mostra: “Giovanni Amendola: il valore della democrazia”, a palazzo San Macuto. Vi si trovano migliaia di documenti, in larga parte inediti, tra cui lettere, testi politici, articoli giornalistici, scritti filosofici e letterari, cartoline postali, biglietti da visita, telegrammi, fotografie della vita pubblica e di quella privata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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