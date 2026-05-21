Giovanni Amendola cimeli e documenti inediti nella mostra monumentale alla Camera | Fontana all’inaugurazione

Alla Camera dei Deputati si tiene una mostra dedicata a Giovanni Amendola, con l’esposizione di cimeli e documenti inediti. All’inaugurazione partecipa anche un rappresentante istituzionale che ha ricordato il ruolo di Amendola nel percorso verso una società democratica e civile. La rassegna si concentra su materiali storici non precedentemente mostrati al pubblico, offrendo uno sguardo nuovo sulla figura e sull’attività dell’esponente politico. La manifestazione prosegue con una cerimonia che coinvolge diverse personalità.

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ROMA – “È grazie al coraggio di uomini come Giovanni Amendola se tutti noi oggi possiamo vivere in una società civile e democratica. Mi auguro che questo insegnamento giunga soprattutto ai giovani. La libertà democratica non è mai un’eredità definitiva. Ogni generazione è chiamata a custodirla”. Così il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, inaugurando, mercoledì 20 maggio, la mostra: “Giovanni Amendola: il valore della democrazia”, a palazzo San Macuto. Vi si trovano migliaia di documenti, in larga parte inediti, tra cui lettere, testi politici, articoli giornalistici, scritti filosofici e letterari, cartoline postali, biglietti da visita, telegrammi, fotografie della vita pubblica e di quella privata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Giovanni Amendola, cimeli e documenti inediti nella mostra monumentale alla Camera: Fontana all’inaugurazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fontana illustra a Mattarella la mostra antologica dedicata a Giovanni Amendola alla Camera – Il video(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2026 Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, illustra al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la... Sarno celebra Giovanni Amendola: inaugurata la mostra monumentale all'istituto comprensivo "Amendola"SARNO, 13 maggio – Una giornata destinata a rimanere impressa nella memoria storica e culturale della città. Omaggio a Giovanni Amendola a cento anni dalla morteIl Grande Oriente d’Italia, collegio Campania/Lucania sabato 16 maggio alle ore 18 nella sede del circolo Darwin in galleria Umberto a Napoli commemora Giovanni Amendola a cento anni dalla morte. L’ev ... rainews.it Giovanni Amendola e Silvio Trentin contro la dittatura: il loro carteggio a cent'anni dalla morte del politico e giornalista morto per il pestaggio fascistaCento anni fa, il 7 aprile 1926, moriva in Francia, l'antifascista liberale Giovanni Amendola. Mio nonno morì esule a Cannes per i postumi di una brutale aggressione fascista che avvenne a ... ilgazzettino.it