Sarno celebra Giovanni Amendola | inaugurata la mostra monumentale all' istituto comprensivo Amendola

A Sarno, il 13 maggio, si è tenuta l'inaugurazione di una mostra monumentale dedicata a Giovanni Amendola presso l’istituto comprensivo che porta il suo nome. L’evento ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno partecipato alla cerimonia di apertura. La mostra presenta fotografie, documenti e oggetti legati alla figura di Amendola, figura storica del periodo fascista. L’installazione rimarrà aperta al pubblico per un periodo di tempo definito, offrendo l’opportunità di approfondire la conoscenza della sua vicenda.

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