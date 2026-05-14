Sarno celebra Giovanni Amendola | inaugurata la mostra monumentale all' istituto comprensivo Amendola
A Sarno, il 13 maggio, si è tenuta l'inaugurazione di una mostra monumentale dedicata a Giovanni Amendola presso l’istituto comprensivo che porta il suo nome. L’evento ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno partecipato alla cerimonia di apertura. La mostra presenta fotografie, documenti e oggetti legati alla figura di Amendola, figura storica del periodo fascista. L’installazione rimarrà aperta al pubblico per un periodo di tempo definito, offrendo l’opportunità di approfondire la conoscenza della sua vicenda.
SARNO, 13 maggio – Una giornata destinata a rimanere impressa nella memoria storica e culturale della città. Questa mattina la sede centrale dell' Istituto Comprensivo "Giovanni Amendola" di via Roma a Sarno ha vissuto un momento di profonda emozione e alto valore civico con l'inaugurazione di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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