Fontana illustra a Mattarella la mostra antologica dedicata a Giovanni Amendola alla Camera – Il video

Il presidente della Camera ha mostrato al presidente della Repubblica i dettagli di una mostra antologica dedicata a Giovanni Amendola, allestita nel Corridoio dei Busti di palazzo Montecitorio. L'incontro si è svolto nella giornata del 21 aprile 2026 e il video dell'evento è stato diffuso dall'Agenzia Vista. Nessun altro dettaglio circa il contenuto della conversazione o altre partecipanti è stato reso pubblico.

(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2026 Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, illustra al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la mostra antologica dedicata a Giovanni Amendola, allestita nel Corridoio dei Busti, a palazzo Montecitorio. Inaugurata a maggio a palazzo San Macuto, nella Biblioteca della Camera, l'esposizione presenta documenti e testimonianze dell'archivio privato conservato dalla famiglia Amendola. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Renzi e Vannacci sul ring di Fedez e Mr Marra, il confronto a Pulp Podcast: «Generale, sei un paraculo». E lui: «Meloni, barra dritta o vado solo» – Il video Tarzo, il comune leghista che vuole dedicare una piazza «alla memoria di oltre 32mila vittime di errori giudiziari».🔗 Leggi su Open.online Fontana illustra a Mattarella la mostra antologica dedicata a Giovanni Amendola alla Camera Notizie correlate La grande mostra antologica dedicata alla reporter Ruth OrkinScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Dal 5 marzo al 19... Mattarella ricorda Giovanni Amendola “Espressione dell’antifascismo liberale”ROMA (ITALPRESS) – “Giovanni Amendola moriva cento anni or sono in Francia per le conseguenze di un agguato di sicari fascisti. Contenuti di approfondimento Si parla di: Corazza (direttore Pe in Italia): Ue ha bisogno di unione di investimenti per autonomia strategica. Fontana illustra a Mattarella la mostra antologica dedicata a Giovanni Amendola alla Camera – Il video(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2026 Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, illustra al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la mostra antologica dedicata a Giovanni Amendola, allesti ... msn.com Mattarella ricorda Giovanni Amendola Espressione dell’antifascismo liberaleROMA (ITALPRESS) – Giovanni Amendola moriva cento anni or sono in Francia per le conseguenze di un agguato di sicari fascisti. La Repubblica lo ricorda come uno dei più prestigiosi esponenti che sepp ... lagazzettadelmezzogiorno.it