Giovani Palestinesi il punto sull' iter giudiziario dopo le proteste | video

I giovani Palestinesi hanno tenuto una conferenza stampa in piazza Nettuno a Bologna, durante la quale hanno annunciato che l'udienza prevista è stata rinviata. La manifestazione si è svolta nel contesto di proteste che coinvolgono il gruppo e che hanno attirato l'attenzione delle autorità. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario in corso, di cui si conoscono i dettagli sulla sospensione dell'udienza e sulla presenza di rappresentanti legali. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi del rinvio o sugli sviluppi futuri.

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Conferenza stampa dei Giovani Palestinesi in piazza Nettuno a Bologna: "Rinviata l'udienza preliminare del procedimento a carico di 14 persone accusate a vario titolo per gli scontri del 15 febbraio 2024 durante una manifestazione sotto la sede Rai di Bologna". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovani Palestinesi, il punto sull'iter giudiziario dopo le proteste: video ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Made in Italy per lIndustria del Genocidio – Conferenza stampa alla Camera Sullo stesso argomento Agli Oscar blindati niente attori palestinesi. Tutto pronto per stanotte. Anche le protesteCon due presenze iraniane «forti» sul red carpet ma anche un paio di assenze eccellenti, le guerre in Medioriente dopo i raid di Usa e Israele in... Ieri in Campania: continua l’iter giudiziario che ha coinvolto SantamariaTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, martedì 14 aprile 2026. Espulso da Israele il sacerdote cattolico padre Louis Salman dalla Cisgiordania, negandogli il rinnovo del permesso di soggiorno. A Padre Salman, parroco di Beit Sahour, vicino a Betlemme, punto di riferimento per i giovani cristiani palestinesi, è stato ordinat x.com Università: Firenze, siglato accordo per permettere a 15 giovani palestinesi di portare a termine il ciclo di studi interrotto dal conflittoGrazie alla campagna promossa da Unicoop Firenze e Fondazione ‘Il Cuore si scioglie’ con Università di Firenze insieme alla Fondazione Giovanni Paolo II, la Comunità islamica, il Centro internazionale ... agensir.it Pilastro, protesta davanti al cantiere. E stasera corteo dei Giovani palestinesiBOLOGNA – Nel giorno che vedrà al Pilastro un nuovo corteo contro la realizzazione del MuBa già dalle prime ore del mattino un gruppo di attivisti- circa una trentina - ha dato vita a una protesta ... bologna.repubblica.it