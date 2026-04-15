Ieri in Campania | continua l’iter giudiziario che ha coinvolto Santamaria

Ieri in Campania sono proseguiti i procedimenti giudiziari riguardanti una figura coinvolta in diverse indagini. Nel frattempo, ad Avellino, una politica locale ha annunciato il rilancio di una sua iniziativa, scegliendo una sede e un messaggio esplicito per la propria campagna. La giornata si è concentrata su questioni legali e politiche, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 14 aprile 2026. Avellino – Riparte da una sede, da un gruppo e da un messaggio chiaro la nuova sfida politica di Laura Nargi. In occasione dell’inaugurazione della sede dell’associazione Siamo Avellino, l’ex sindaca ha ufficializzato la sua candidatura, dopo la sfiducia che ne ha interrotto l’esperienza amministrativa maturata a poco più di un anno dall’elezione per mano dell’ex alleato Gianluca Festa. (LEGGI QUI) Benevento – Si muove sul piano giudiziario la vicenda che vede coinvolto Gennaro Santamaria, dirigente del Comune di Benevento ed ex capo di gabinetto del sindaco Clemente Mastella, arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di concussione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: continua l’iter giudiziario che ha coinvolto Santamaria Ieri in Campania: la morte del piccolo Domenico, una tragedia che ha commosso l’ItaliaTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di sabato 21 febbraio 2026. Ieri in Campania: abusi all’asilo nel Sannio, l’operatrice che ha denunciato spiega la sua posizioneAvellino – Il Monza batte l’Avellino 2-1 al termine di una gara che i lupi avevano saputo interpretare con ordine e personalità per oltre un’ora,...