Stasera si svolgono gli Oscar con un red carpet blindato e senza attori palestinesi in mostra. Sono presenti due rappresentanti iraniani, che si sono fatti notare, mentre alcune personalità di rilievo non partecipano alla cerimonia. Nel frattempo, sono in corso proteste che coinvolgono i manifestanti in diverse zone vicino alla sede dell’evento. La serata promette di essere movimentata e ricca di tensioni.

Con due presenze iraniane «forti» sul red carpet ma anche un paio di assenze eccellenti, le guerre in Medioriente dopo i raid di Usa e Israele in Iran sono l’elefante nella stanza agli Oscar: un grande evento che – come per gli incendi di Los Angeles l’anno scorso – rende evidente il contrasto tra la gravità della situazione internazionale e la natura celebrativa dei premi. Presenze e assenze Ci saranno, sulla passerella quest’anno rosso sangue che precede la cerimonia (in diretta sulla Abc e in Italia sulla Rai), il regista dissidente Jafar Panahi di «Un semplice incidente» e i documentaristi di «Scalfire la roccia», Sara Khaki and Mohammadreza Eyni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Agli Oscar blindati niente attori palestinesi. Tutto pronto per stanotte. Anche le proteste

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