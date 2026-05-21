Giovani e Carcere il cappellano di Fuorni lancia l' allarme | Voltare lo sguardo significa preparare una società più fragile e disumana

In un intervento recente, il cappellano di Fuorni ha espresso preoccupazione riguardo alla condizione dei giovani detenuti, sottolineando come ignorare questa realtà possa portare a una società più vulnerabile e meno umana. Le celle del carcere ospitano spesso storie di adolescenti provenienti da periferie caratterizzate da solitudine, povertà educativa e assenza di punti di riferimento affidabili. Queste situazioni vengono spesso vissute in silenzio, lontano dagli occhi della comunità.

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