Giovani e Carcere il cappellano di Fuorni lancia l' allarme | Voltare lo sguardo significa preparare una società più fragile e disumana
In un intervento recente, il cappellano di Fuorni ha espresso preoccupazione riguardo alla condizione dei giovani detenuti, sottolineando come ignorare questa realtà possa portare a una società più vulnerabile e meno umana. Le celle del carcere ospitano spesso storie di adolescenti provenienti da periferie caratterizzate da solitudine, povertà educativa e assenza di punti di riferimento affidabili. Queste situazioni vengono spesso vissute in silenzio, lontano dagli occhi della comunità.
Nel silenzio delle celle si ascoltano spesso storie di giovani smarriti, cresciuti in periferie segnate dalla solitudine, dalla povertà educativa e dalla mancanza di riferimenti autentici. Come cappellano delle carceri, incontro ogni giorno ragazzi che non sono nati delinquenti, ma che hanno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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