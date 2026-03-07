Nel Sud Sudan, la popolazione continua a vivere in condizioni drammatiche a causa dell’aumento delle violenze e della diminuzione degli aiuti umanitari. La situazione ha portato a un peggioramento delle condizioni di vita e a un incremento delle emergenze sanitarie. Le difficoltà quotidiane si sommano alle sfide di un paese segnato da conflitti prolungati. La comunità internazionale non può ignorare questa crisi in atto.

Da anni la popolazione del Sud Sudan affronta bisogni medico-umanitari tra i più elevati al mondo. Nel 2025 diverse emergenze sovrapposte, violenze, sfollamenti, epidemie e inondazioni hanno peggiorato la situazione, mettendo a dura prova intere comunità. Gli aiuti umanitari continuano invece a diminuire a causa dei tagli, quando sarebbero più che mai necessari. L’impatto è sulla vita di persone come Biol, un bambino di 5 anni arrivato incosciente in un ospedale supportato da Medici Senza Frontiere, dopo un viaggio di 6 ore in moto taxi con la madre. Biol aveva contratto una forma grave di malaria, causando anche un’anemia acuta. La mamma mi ha raccontato di aver scelto il nostro ospedale perché la clinica vicino casa loro era rimasta senza farmaci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - In Sud Sudan più violenze e meno aiuti stanno avendo un impatto devastante: il mondo non può voltare lo sguardo

Veganuary, la rivoluzione gentile di Suzy Amis Cameron: «Una volta compreso veramente l'impatto di ciò che si ha nel piatto, è impossibile voltare lo sguardo dall'altra parte»Uno stile di vita, insomma, condiviso anche e soprattutto con il marito James Cameron, regista di Avatar e Titanic, e conosciuto proprio durante le...

Unicef/Sud Sudan: 450.000 bambini a rischio malnutrizione a causa delle violenzeSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla...

Tutti gli aggiornamenti su Sud Sudan.

Temi più discussi: Un attacco in Sud Sudan causa 169 morti, secondo le autorità locali; Cambiamenti climatici, guerre, disuguaglianze e povertà. Tempesta perfetta in Sud Sudan; Sud Sudan, attacco nell'area di Ruweng: 122 morti; AFRICA/SUD SUDAN - Sono 169 le vittime negli attacchi avvenuti domenica 1° marzo nella contea di Abiemnhom.

Un attacco in Sud Sudan causa 169 morti, secondo le autorità localiAlmeno 169 persone sono state uccise il 1 marzo da uomini armati nel nord del Sud Sudan, dove le violenze si sono intensificate nelle ultime settimane, hanno riferito il 2 marzo all’Afp due funzionari ... internazionale.it

Sud Sudan, massacro all’alba ad Abiemnom: 169 morti e oltre mille sfollati dopo l’assalto armatoAttacco nella contea di Abiemnom, nel Ruweng Administrative Area: civili uccisi, case e mercati incendiati. Le autorità accusano milizie provenienti dallo Stato di Unity e parlano di legami con la Whi ... giornalelavoce.it

Nuovi massacri in sud Sudan: l’appello dei vescovi per la fine delle violenze Si contano 169 morti per gli scontri nella contea di Abiemnhom nello stato di Jonglei L’Osservatore Romano x.com

In Sud Sudan continua la cooperazione tra Unipi e Medici con l'Africa Cuamm e il sostegno di AiCS, per rafforzare la lotta alla malaria Un progetto per potenziare prevenzione, diagnosi e servizi sanitari a beneficio delle comunità locali. Leggi le news: https://w - facebook.com facebook