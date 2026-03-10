Un esperto ha segnalato un incremento significativo dei casi di sifilide, con un aumento particolarmente evidente tra i giovani di età compresa tra 15 e 17 anni. La malattia, considerata spesso scomparsa, si sta diffondendo nuovamente in modo allarmante tra le nuove generazioni. L’esperto ha ribadito che il preservativo rimane lo strumento più efficace per proteggersi.

Altro che malattia del passato. La sifilide c’è e non se ne è mai andata. Anzi, sta iniziando a diffondersi in modo drammaticamente preoccupante. A lanciare l’allarme, con la consueta schiettezza che lo contraddistingue, è Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova. Attraverso un post su Instagram ha avvertito che la sifilide è in vertiginosa ascesa, specialmente tra i “giovanissimi”. In questo momento “arriva dal Sud America, esattamente dal Perù”, spiega Bassetti, il quale sottolinea anche che riguarda l’Italia dove “c’è un aumento impressionante di casi soprattutto tra i più giovani, parliamo anche di 15-16-17enni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Matteo Bassetti lancia l’allarme sifilide: “Aumento impressionante soprattutto tra i più giovani, anche 15-17enni. Il preservativo rimane lo strumento migliore per difendersi”

