Giovane minacciato con una pistola e rapinato tra le vie della movida | arrestati due pregiudicati

Due uomini con precedenti penali sono stati arrestati dai carabinieri a Palermo con l'accusa di aver rapinato un giovane tra le vie della movida. La vittima è stata minacciata con una pistola e derubata di effetti personali. I militari hanno intercettato i due dopo aver ricevuto una segnalazione e, durante le operazioni, hanno trovato il bottino e gli arnesi utilizzati durante il reato. I due sono stati portati in caserma in attesa di essere giudicati.

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