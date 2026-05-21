Giovane minacciato con una pistola e rapinato tra le vie della movida | arrestati due pregiudicati
Due uomini con precedenti penali sono stati arrestati dai carabinieri a Palermo con l'accusa di aver rapinato un giovane tra le vie della movida. La vittima è stata minacciata con una pistola e derubata di effetti personali. I militari hanno intercettato i due dopo aver ricevuto una segnalazione e, durante le operazioni, hanno trovato il bottino e gli arnesi utilizzati durante il reato. I due sono stati portati in caserma in attesa di essere giudicati.
Due pregiudicati palermitani, di 41 e 43 anni, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di rapina, furto e ricettazione. Due gli episodi contestati: nel primo caso, un ragazzo di 23 anni è stato bloccato tra le vie della movida e costretto - sotto minaccia di una pistola - a consegnare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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