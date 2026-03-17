Banda armata nella villa di El Aynaoui | il giocatore della Roma minacciato con una pistola e rapinato

Nella notte, sei persone armate sono entrate nella villa del calciatore della Roma Neil El Aynaoui a Castel Fusano. Hanno minacciato con una pistola il giocatore e hanno portato via vari oggetti. L’incidente si è verificato senza che ci fossero feriti. La polizia è intervenuta per le indagini. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità locali.