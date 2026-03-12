Napoli tentativo di rapina con un coltello | ferito un 15enne in corso Garibaldi

Un ragazzo di 15 anni è stato ferito ieri nel tardo pomeriggio a Napoli durante un tentativo di rapina in corso Garibaldi, vicino alla stazione della Circumvesuviana di Porta Nolana. Un uomo ha impugnato un coltello e ha cercato di sottrarre oggetti, ma il giovane è stato colpito ed è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine.

Un ragazzo di appena 15 anni è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di ieri durante un tentativo di rapina avvenuto in corso Garibaldi, nelle vicinanze della stazione della Circumvesuviana di Porta Nolana. Il giovane è stato colpito con un'arma da taglio a una gamba, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il minorenne sarebbe stato avvicinato da alcuni malintenzionati che gli avrebbero chiesto di consegnare telefono e denaro. Il ragazzo avrebbe tentato di scappare, ma durante la fuga uno dei rapinatori lo avrebbe ferito alla gamba con un coltello.