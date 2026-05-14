Giugliano 18enne ferito in una sparatoria durante un tentativo di rapina dello scooter

A Giugliano, un ragazzo di 18 anni è stato ferito durante una sparatoria avvenuta mentre si tentava di portare via il suo scooter. L'episodio si è verificato nel corso di un tentativo di rapina, che ha portato allo scoppio dei colpi. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che stanno indagando sugli eventi. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori.

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Momenti di paura nella serata di oggi a Giugliano, dove un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito nel corso di una sparatoria avvenuta, secondo una prima ricostruzione, durante un tentativo di rapina del suo scooter. L’episodio si è verificato in circostanze ancora al vaglio degli investigatori. Stando alle prime informazioni raccolte, alcuni malviventi avrebbero tentato di sottrarre il motorino al giovane e, durante l’azione, avrebbero aperto il fuoco colpendolo ad entrambi i piedi. Il 18enne è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano. I medici lo hanno ricoverato in codice giallo: il ragazzo è in attesa di essere sottoposto a un intervento chirurgico, ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, 18enne ferito in una sparatoria durante un tentativo di rapina dello scooter ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Perde il controllo dello scooter durante la discesa dall'argine: ferito un 29enneUn 29enne originario di Motta di Livenza (in provincia di Treviso) è rimasto ferito dopo essere scivolato con lo scooter mentre si trovava con alcuni... Napoli, 33enne ferito da cinque colpi di pistola: “Mi hanno ferito in un tentativo di rapina”Un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, è rimasto ferito da cinque colpi di pistola nella notte a Napoli. Spari a Giugliano, ragazzo di 18 anni ferito ai piedi: ricoverato in ospedale in codice gialloSparatoria a Giugliano, Un 18enne è stato ferito a colpi d'arma da fuoco ai piedi. Gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano sono intervenuto all'ospedale di San ... ilmattino.it Giugliano, 18enne ferito da colpi di pistolaNella serata di oggi, un episodio di violenza ha interessato il comune di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Un giovane di 18 anni è giunto al ... cronachedellacampania.it