A due anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 21 maggio 2024, il ricordo di Giosuè Paoletti rimane vivo nella comunità locale. Per mantenere vivo il suo nome, si è organizzata una cena di beneficenza alla quale hanno partecipato numerosi cittadini e associazioni. L’evento ha rappresentato un momento di aggregazione e solidarietà, con l’obiettivo di ricordarlo e supportare cause legate alla sua memoria. La serata si è svolta in un clima di partecipazione e rispetto.

A due anni dalla sua scomparsa (21 maggio 2024) il ricordo di Giosuè Paoletti è ancora vivo e forte all’interno della comunità cittadina. Tante sono le persone, più di un migliaio, che dal 24 aprile hanno messo la loro firma sulla proposta di intitolazione a suo nome la rotatoria sorta tra via Settevalli e via Piccolpasso. Importanti e costanti gesti di affetto e considerazione verso un imprenditore che ha lasciato segni tangibili di lungimiranza professionale, umanità e grande senso civico. Molti cittadini hanno capito l’importanza di questo luogo, dove a metà degli anni cinquanta è nata l’azienda della famiglia Paoletti e quale simbolo di riconoscenza verso un uomo che amava profondamente Perugia e teneva molto alla sua cura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giosuè Paoletti Un paese si mobilita. Il ricordo con una cena di beneficenza

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